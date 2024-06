Datafolha: Veja evolução da avaliação de Lula entre homens e mulheres

São Paulo

O presidente Lula (PT) manteve estabilidade em sua avaliação de governo na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira (18).

Nos dados gerais, são 36% os que consideram seu governo ótimo ou bom, e 31% entre os que acham ruim ou péssimo. São também 31% os que consideram a gestão regular.

O cenário de constância nos dados se repete quando o levantamento é segmentado por gênero.

Segundo o instituto de pesquisas, o petista é aprovado por 36% entre os homens, uma oscilação positiva em relação à rodada anterior, com 33%. Entre os que reprovam, são 35%, ante 36% em março.

Entre as mulheres, são 37% as que veem o trabalho do mandatário como ótimo ou bom, e 27% as que veem como ruim ou péssimo, contra 31% em março, uma oscilação negativa dos números, mas positiva para o petista.

O presidente Lula (PT) em cerimônia de assinatura de contrato no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira - 17.jun.24/Folhapress

Por dividir a pesquisa em dois grupos, as margens de erro ficam diferentes do percentual geral, de dois pontos para mais ou para menos. Nestes dois segmentos, margem de erro é de três pontos.

O levantamento foi realizado presencialmente e ouviu 2.008 pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios por todo o país entre os dias 4 e 13 de junho.

Veja a evolução da avaliação de Lula, segmentada por gênero: