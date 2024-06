Rogério Correia (PT) participa às 12h de sabatina Folha/UOL com pré-candidatos de BH; assista

São Paulo

Rogério Correia (PT), pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, será sabatinado nesta sexta-feira (14), às 12h, no ciclo de entrevistas promovido por Folha e UOL, que começou com a capital mineira e seguirá com outras 17 cidades.

As entrevistas serão conduzidas online por Fabíola Cidral, com participação dos repórteres Amanda Rossi, do UOL, e Artur Búrigo, correspondente da Folha em Belo Horizonte.

Rogério Correia é deputado federal em seu segundo mandato e é vice-líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados. Foi um dos autores, em 2023, de um projeto contrário às escolas cívico-militares. Antes, foi deputado estadual mineiro, também por dois períodos.

Na quinta-feira (13), o atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), foi sabatinado. O deputado estadual Bruno Engler (PL) também foi convidado, mas desistiu da participação.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.