Com falsa dublagem, vídeo de Trump para Bolsonaro engana ao dizer que ele comparou atentado a facada

É falso vídeo em que Donald Trump envia recado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dizendo que o atentado a tiros sofrido por ele no último sábado (13) foi parecido com o que o caso da facada no brasileiro, em 2018.

O vídeo é verdadeiro, mas é mentira a dublagem feita sobre a fala do americano —segundo a qual Trump teria dito: "Bolsonaro, meu amigo. Tentaram fazer comigo a mesma cozinha (sic) que fizeram contigo. Eles estão por toda parte, mas isso não vai ficar assim".

Donald Trump é visto com sangue no rosto e cercado por agentes do serviço secreto após ataque durante comício - Rebecca Droke - 14.jul.2024/AFP

Fazendo uma busca reversa de uma captura de tela da gravação, a Folha encontrou o vídeo original, gravado por Trump e publicado por Bolsonaro na véspera do primeiro turno das eleições brasileiras de 2022. Nele, o americano declarava seu apoio à reeleição do então presidente. "Vocês têm uma grande oportunidade de reeleger um líder fantástico, um homem fantástico, um dos maiores presidentes que qualquer país do mundo poderia ter", disse Donald Trump à época — Lula (PT) foi eleito.

O post com a falsa mensagem do republicano foi compartilhado por um perfil de "dublagens, ficção e entretenimento" no TikTok. Até 16 de julho, foi visualizado mais de 286 mil vezes. O autor da dublagem, Rodrigo Matheus, disse que a intenção do conteúdo produzido é entreter, não desinformar.

Como a Folha mostrou, enquanto informações oficiais sobre o ataque durante comício em Butler, no estado da Pensilvânia, são apuradas, falsas narrativas, desinformações e teorias da conspiração prevalecem nas redes sociais, incluindo questionamentos sobre a veracidade do ataque.

VERDADEIRO OU FALSO

