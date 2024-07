Falsos anúncios usam marcas famosas e quiz para dar golpe

São Paulo

Mala da Farm (R$ 998), box da trilogia "O Senhor dos Anéis" (R$ 210), bonequinhos Funko Pop do Frodo (R$ 249), celular Samsung (a partir de R$ 799). Todos esses produtos são oferecidos gratuitamente depois que você responde uma pesquisa on-line; basta pagar o frete. Parece incrível, mas é um golpe cada vez mais comum na internet. Os falsos anúncios aparecem entre vídeos no Instagram, no TikTok e em outras redes sociais. De tão frequente, é chamado de "golpe do quiz".

Em alguns casos, como no das malas da marca Farm e no dos produtos da Samsung, celebridades como Angélica, Anitta e Maisa aparecem anunciando o questionário. Tudo feito com inteligência artificial, para enganar o público.

A Folha foi até uma das últimas etapas de um suposto quiz da livraria Saraiva. Segundo o "anúncio", a rede poderia voltar a ter lojas físicas —as unidades foram fechadas no ano passado, com a falência da empresa.

Loja da livraria Saraiva, em São Paulo; a rede, que fechou as portas no ano passado, é usada no "golpe do quiz" - Zanone Fraissat - 21.set.2023/Folhapress

O falso questionário, que usa a identidade visual da marca e traz fotografias das antigas lojas, inclui perguntas sobre hábitos de compra e leitura. Após respondê-las, o cliente é direcionado a uma página em que pode escolher um brinde de sua preferência. "Nós queremos ser a melhor livraria para você! Como agradecimento, você pode agora resgatar um produto totalmente sem custo", diz a mensagem.

Para receber o "brinde" —livros ou bonecos Funko Pop—, o cliente deve escolher e pagar uma das opções de frete, com valores de R$ 44 a R$ 77, via Pix.

Outro golpe recente envolveu a empresa Sofá na Caixa. O vídeo da propaganda falsa utiliza trecho de um anúncio verdadeiro da marca, mas com a narração alterada. Após responder o questionário, um sofá de R$ 3.176 sai por por R$ 167.

A Sofá na Caixa disse à Folha ter contratado um serviço dedicado ao levantamento de conteúdos falsos há menos de um mês. O objetivo é identificar páginas de redes sociais duplicadas, sites falsos e vídeos patrocinados enganosos, além de denunciar os conteúdos. "Continuaremos a investir em medidas de segurança e a colaborar com autoridades para minimizar os riscos de golpes e fraudes", afirma a empresa.

Também contatada pela reportagem, a Samsung afirmou não ter qualquer relação com esses anúncios. "A empresa reitera seu compromisso ético com a transparência, não compactuando com a disseminação de notícias falsas." A Saraiva não respondeu e a Farm, via canal de atendimento, confirmou tratar-se de um golpe.

Diversos casos

A reportagem verificou a existência de diversas reclamações sobre os falsos questionários no site Reclame Aqui. As mensagens são direcionadas às empresas mencionadas nos golpes, embora elas também sejam vítimas.

É o caso da Farm Rio, com a promessa de uma mala de brinde; a Xiaomi, com a pesquisa premiada que daria celulares; a parceria do Burger King e da Stanley, com a venda exclusiva de um item promocional para quem respondesse um questionário; o Mercado Livre, com a venda de celulares Poco X5; e a Samsung, com a pesquisa de aniversário. Em todos os casos, valores de frete eram cobrados dos participantes, variando de R$ 47 a R$ 119, e os produtos nunca foram entregues.

Questionado pela reportagem, o Reclame Aqui disse não haver dados sobre o número de denúncias, mas a empresa emitiu um guia de cuidados contra as falsas pesquisas usando as marcas. Uma das recomendações, ao se deparar com conteúdos como esses, é verificar a URL do link para se certificar que trata-se do site ou perfil oficial da marca.

O Reclame Aqui alerta também para o perigo de compartilhar informações sensíveis, como nome completo e CPF. Além disso, é preciso ficar atento pois golpes virtuais costumam espalhar vírus.

A Meta, dona do Facebook e Instagram, afirmou "estar sempre aprimorando a tecnologia para combater atividades suspeitas".

O usuário pode denunciar os anúncios às plataformas que oferecem esta opção —basta clicar nos três pontinhos e, em seguida, em "denunciar".

VERDADEIRO OU FALSO

