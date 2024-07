Datena estreia campanha de rua, é tietado e sai sem falar com imprensa

São Paulo

O apresentador e pré-candidato José Luiz Datena (PSDB) reforçou a impressão de que concorrerá à Prefeitura de São Paulo, após uma série de desistências de se lançar na política, ao fazer nesta quarta-feira (17) o primeiro ato de campanha na rua, uma visita ao Mercado Municipal, na região central.

O pré-candidato José Luiz Datena (PSDB), ao lado do presidente municipal do partido, José Aníbal, durante visita ao Mercado Municipal de SP nesta quarta-feira (17) - Joelmir Tavares/Folhapress

O jornalista conversou com comerciantes e cumprimentou clientes e visitantes do local turístico. Também experimentou frutas, comeu o famoso sanduíche de mortadela e posou para fotos com admiradores, mas deixou o local sem atender jornalistas que tinham sido avisados previamente sobre a atividade e insistiram para que ele se pronunciasse.

O presidente municipal do PSDB, José Aníbal, que participou do ato, disse que o pré-candidato não falou porque já vem dando entrevistas. Nesta terça-feira (16), Datena esteve na sabatina promovida por Folha e UOL com os pré-candidatos e elegeu como principal alvo o prefeito e postulante à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

Na entrevista, o jornalista, que já desistiu na última hora de disputar quatro eleições, reiterou que desta vez irá "até o fim", desde que não seja "sacaneado" por ninguém no meio político nem "encham o saco" dele. "Até que eu faça parte do meio político, eu vou continuar na expectativa de ser ou não ser, eis a questão", respondeu, ao ser questionado sobre a solidez de sua candidatura.

A visita ao Mercadão começou por volta do meio-dia e durou menos de uma hora. Datena estava acompanhado de tucanos e assessores. A pré-campanha aproveitou a atividade para captar imagens que poderão ser usadas em propagandas. O apresentador também entrevistou algumas pessoas.

A passagem do jornalista e da equipe, além dos profissionais da imprensa, modificou a rotina nos corredores do local. A reportagem presenciou um dos atendentes de uma banca dizendo em voz alta que era para o grupo ir embora rápido para não atrapalhar quem estava ali para trabalhar.

A visita, contudo, transcorreu sem tumulto ou hostilidades. Uma mulher que passou perto de Datena quando ele já se aproximava da saída cantou o jingle "olê, olê, olá, Lula, Lula", hino histórico dos apoiadores do presidente da República, mas o apresentador não pôde ouvir a provocação.

O pré-candidato já tinha entrado no carro para ir embora quando optou por desembarcar para cumprimentar membros da GCM (Guarda Civil Metropolitana) que atuam na entrada do Mercado. A segurança pública é a principal bandeira dele, que fez carreira apresentando jornalísticos policiais.

Aníbal disse à imprensa no local que o compromisso foi um teste para as agendas de rua que Datena começará a fazer agora. Há a previsão de que ele faça uma nova visita do tipo nesta quinta-feira (18), provavelmente no Mercado Municipal da Lapa (zona oeste).

O presidente do partido disse ainda que o pré-candidato não pôde atender os jornalistas porque foi chamado por seu médico, David Uip, para fazer exames. "Mas ele está bem, é só checagem", assinalou. O apresentador passou por cirurgias recentemente e tem dito que ainda está em recuperação.

Segundo Aníbal, o plano é que Datena faça visitas na região de cada um dos 58 diretórios zonais do PSDB na capital. "Agora foi um ensaio, o primeiro. Na semana que vem, a gente quer fazer cinco dias ou seis, todo dia ter uma agenda", afirmou.

O dirigente disse também que o partido começou as discussões sobre o programa de governo e está debatendo, por exemplo, o tema da mobilidade urbana. A pré-campanha está atrasada na comparação com a dos outros principais concorrentes, que já começaram esse trabalho há meses.

Aníbal evitou falar sobre a data da convenção municipal do partido —a informação extraoficial é que ocorrerá em 3 de agosto, perto do prazo final estabelecido pela Justiça Eleitoral— e sobre os nomes cogitados para vice. A tendência é que seja uma chapa puro-sangue, com dois tucanos.

"Não [há conversas para composição com outras legendas] porque os partidos estão todos com o prefeito, na verdade", disse o presidente. "Então nós vamos esperar. Nós temos expectativa de que alguns partidos possam vir, a tempo de se dissociar desse prefeito e buscar um outro caminho."