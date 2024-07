O apresentador José Luiz Datena (PSDB), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, deve ser apresentado na campanha como representante do "centro democrático", distante da polarização nacional.

José Luiz Datena durante o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB - Zanone Fraissat/Folhapress

"Ele é quem tem as melhores condições de representar esse campo, porque é uma pessoa autêntica e independente", diz o novo marqueteiro do tucano, Felipe Soutello.

Não haverá, segundo ele, tentativa de mudar o estilo do apresentador, apenas "adaptá-lo ao formato de uma campanha". Datena apareceu com 11% das intenções de voto em pesquisa Datafolha realizada no início de julho.

Com o histórico de desistências em campanhas eleitorais, o apoio do pré-candidato é cobiçado por outros nomes na disputa municipal. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, diz contar com o apoio do ex-apresentador à pré-candidatura da deputada federal Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo caso ele desista.