'Engolir', 'amadurecer', 'Nunes vendeu alma', Lula 'não errou' no 1/5; veja frases de Boulos em sabatina

Às turras [com Tarcísio] acho que é uma palavra excessiva. Eu nunca tive nenhum embate de briga pessoal, nenhum problema pessoal. Temos problema políticos, como Lula tem, com Tarcísio. Lula tem problema com Tarcísio, como adversário, Tarcísio tem problema com Lula, eles se criticam, são de campos opostos. O governo federal passou R$ 10 bilhões do PAC para São Paulo. Uma coisa é ter posições diferentes. Agora eu, como prefeito de São Paulo, vou trabalhar junto com o governo federal e do estado para o que for melhor para a cidade