Tarcísio nega mudança para o PL de Bolsonaro: 'Devo permanecer no Republicanos'

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta quarta-feira (24) que não pretende se filiar ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Não tem nada previsto. Eu estou muito confortável no Republicanos e devo permanecer no Republicanos", disse o governador em entrevista à GloboNews.

Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro durante ato de apoio ao ex-presidente na av. Paulista - Bruno Santos - 25.fev.24/Folhapress

Em maio, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o governador se filiaria ao partido por volta de junho. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela Folha.

Segundo Valdemar, a informação foi passada pelo próprio Tarcísio em jantar um mês antes em Brasília. A migração do Republicanos para o PL ocorreria devido a um pedido do ex-presidente, disse o dirigente.

Aliados de Marcos Pereira (SP), que é presidente do Republicanos, esperavam que uma eventual mudança para o PL levasse o partido, que tem hoje a maior bancada, a apoiá-lo na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara dos Deputados.

Pereira é um dos pré-candidatos na eleição pelo comando da Câmara, marcada para fevereiro do ano que vem. Segundo Valdemar, porém, a troca não passa por negociações sobre as eleições da Casa.

Desde o início do ano aumentaram as especulações de que o governador estaria de mudança para o PL, com pressões públicas de Bolsonaro, sua esposa Michelle e parlamentares do partido. Mas, publicamente, Tarcísio e seu entorno nunca confirmaram o movimento. Em março, quando questionado a respeito da mudança, ele já havia negado a possibilidade.