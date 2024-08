Candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo participam de sabatina Folha/UOL

São Paulo

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com três dos principais pré-candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Elas serão gravadas e exibidas posteriormente e terão duração de 30 minutos.

Nesta segunda-feira (26), às 18h30, será transmitida a sabatina de Luiz Fernando Teixeira (PT). Na quinta (29) às 18h30, é a vez de Marcelo Lima (Podemos). Fechando o ciclo de entrevistas, Alex Manente (Cidadania) fala na sexta-feira (30), também às 18h30.

Luiz Fernando Teixeira (PT), Marcelo Lima (PSB) e Alex Manente (Cidadania) - Divulgação/Alesp, Divulgação/Câmara dos Deputados e Mario Agra/Câmara dos Deputados

As sabatinas serão conduzidas por Priscila Camazano, apresentadora do Como é que é?, com participação dos repórteres Rafael Neves, do UOL, e Artur Rodrigues, repórter de política da Folha.

O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) está em seu segundo mandato e não pode se reeleger. Ele optou por apoiar a própria sobrinha, Flávia Morando (União), para sucedê-lo, o que gerou um distanciamento com o vice-prefeito, Marcelo Lima (Podemos), que também é candidato e esperava ter a bênção do prefeito.

Outro candidato na disputa pelos votos mais à direita é o deputado federal Alex Manente (Cidadania). Apesar de o Cidadania ser federado com o PSDB de Morando, Manente também não conseguiu o apoio do prefeito.

Também concorre o petista Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual em terceiro mandato. Teixeira lidera a maior coligação da disputa, com nove partidos, e tem o apoio do presidente Lula (PT).

Além dos sabatinados, também disputa a prefeitura o candidato Cláudio Donizete (PSTU).