Conheça as principais propostas e promessas de Datena para a Prefeitura de SP

Candidato a prefeito de São Paulo, o jornalista José Luiz Datena (PSDB) apresentou seu plano de governo com foco em segurança e a missão de realizar itens do programa de metas de Bruno Covas (PSDB) não cumpridos por Ricardo Nunes (MDB), vice que assumiu a prefeitura quando o tucano morreu, em 2021.

Como crítico de Nunes, Datena também vem prometendo auditar os contratos com dispensa de licitação firmados pela prefeitura e, sem que isso esteja em seu plano de governo, os vínculos com o transporte público.

Uma investigação do Ministério Público apontou que duas empresas de ônibus, a Transwolff e UPBus, têm indícios de envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

SEGURANÇA

Datena afirma que irá fortalecer a GCM (Guarda Civil Metropolitana) com armas letais e não letais, uso de câmeras, além de treinamentos e reajuste salarial, "colocando [a GCM] à altura das demais forças policiais". Também diz que vai ampliar o efetivo, hoje de 7.304 agentes.

Outra aposta está em ampliar a Operação Delegada, na qual agentes reforçam o policiamento em suas folgas. "Um dos alvos será coibir com vigor as estruturas de receptação de celulares roubados e furtados", explica o candidato.

O tucano se comprometeu em ampliar a atuação das patrulhas Guardiã Maria da Penha, que voltadas à proteção da mulher em situação de violência. Datena, no entanto, não detalhou como irá reforçar o programa.

Outros compromissos nesta área são "aumentar o monitoramento por câmeras" e melhorar o serviço de iluminação pública.

EDUCAÇÃO

Datena se diz disposto a garantir a alfabetização até os oito anos e, para isso, propõe colocar dois professores em sala de aula nos primeiros anos do ensino fundamental.

Nas creches municipais, propõe ampliar o período de funcionamento em duas horas para que os pais que trabalham possam deixar os filhos.

O candidato diz que deverá aumentar a oferta de escolas em tempo integral, "hoje limitada a 7% da rede". Neste modelo, garante ele, o aluno terá cinco refeições e ensino profissionalizante, de games e idiomas no contraturno.

Todo equipamento escolar, segundo ele, contará com a vigilância da GCM nos arredores e o uso de câmeras.

HABITAÇÃO

O plano do candidato é estimular a construção de casas em regiões periféricas. Para isso, ele aposta em um pacote de estímulo para construção de moradia popular que incluiria isenções fiscais. Entre as contrapartidas, parte do quadro de funcionários dessas empresas deve ser composto por moradores da região. É o programa batizado como Territórios do Emprego.

Datena também afirma que irá focar os processos de urbanização e regularização fundiária, assim como o apoio à reforma de casas em situações precárias.

SAÚDE

O candidato se compromete a ampliar o expediente das unidades de saúde em pelo menos duas horas, até as 21h. Garantiu que ao menos um equipamento de saúde irá funcionar 24 horas em cada subprefeitura.

Outra promessa é possibilitar o agendamento de consulta por celular, sem filas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Datena também diz que irá instituir o Remédio em Casa, serviço de entrega de medicamento para quem mais precisa —o plano não detalha qual será este público.

Em relação à saúde bucal e mental, o candidato afirma estar disposto a fazer parcerias com organizações sociais para disponibilizar mais consultórios, dentistas, médicos, terapeutas e psicólogos. Ele diz que deverá ampliar os centros municipais de referência de transtorno de espectro autista.

ZELADORIA

O candidato diz que irá nomear apenas subprefeitos que morem na região onde irão atuar.

Ele também afirma que os agentes de fiscalização da prefeitura usarão câmera corporal.

POLÍTICAS ANTIRRACISTAS

Em seu plano, Datena promete priorizar a contratação de fornecedores que cumpram integralmente a Lei de Cotas (raciais e para pessoas com deficiência).

Na área educacional, diz que sua gestão irá disseminar o estudo da história e da cultura afrobrasileira. E anuncia "iniciativas que contemplem políticas de saúde, sociais e educativas" para a população LGBTQIA+.

PARQUES E ÁREA VERDE

Sem detalhar quantos, Datena promete criar novos parques. O único citado no plano de governo é o de Santo Amaro, na zona sul da cidade. Também diz que irá "ampliar a cobertura vegetal por toda a cidade, com programa intensivo e permanente de plantio de árvores nativas".