Datafolha: 1 em 3 moradores de São Paulo aprova gestões de Lula e Tarcísio

São Paulo

O presidente Lula (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), têm índices semelhantes de aprovação na capital paulista —são bem avaliados por um em cada três paulistanos. É o que mostra pesquisa Datafolha realizada entre terça (6) e quarta-feira (7).

A gestão Tarcísio é considerada ótima ou boa por 32% dos entrevistados, enquanto 35% aprovam a de Lula. O governo petista, porém, acumula maior rejeição: enquanto 27% avaliam Tarcísio como ruim ou péssimo, 36% rejeitam a gestão federal.

O presidente Lula ao lado do governador Tarcísio de Freitas durante celebração dos 132 anos do Porto de Santos, em fevereiro - Adriano Vizoni/Folhapress

Os números são estáveis em relação ao levantamento anterior, produzido em julho.

A pesquisa Datafolha foi realizada com 1.092 eleitores na cidade de São Paulo e tem margem de erro de três pontos percentuais, dentro do nível de confiança de 95%.

Lula e Tarcísio vêm trocando farpas desde junho, quando o governador organizou um jantar para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alvo de críticas da gestão petista.

Em julho, o petista criticou a ausência do afilhado político de Jair Bolsonaro (PL) em evento de anúncio sobre a expansão do metrô paulista, dizendo que adiaria a assinatura do contrato. "Ele não vem em nenhum lugar que eu convido", disse.

Tarcísio respondeu com uma indireta, postando nas redes sociais uma foto em que aparecia almoçando com auxiliares. "Almoçando com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a Linha 5 do Metrô até o Jardim Ângela já está assinado", escreveu.

A aliados o governador já disse que não entrará em embates com Lula e que continuará participando de eventos institucionais e oficiais.

Tarcísio é o nome mais cotado como possível candidato à Presidência em 2026 pelo campo bolsonarista. No lançamento da pré-candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo, há uma semana, Bolsonaro posicionou o governador como uma figura de contraponto a Lula.

Na ocasião, o ex-presidente disse que o país vive uma crise econômica e que a situação só não está pior pelo desempenho do governador de São Paulo: "A administração de Tarcísio tem colaborado para que o Brasil vença a crise moral que está vivendo nesse atual momento".

A pesquisa Datafolha indica que a taxa de aprovação do governador é mais alta entre homens do que entre mulheres (39% e 26%, respectivamente), e entre aqueles que têm 60 anos ou mais, em comparação com os eleitores entre 16 e 24 anos (37% e 16%, respectivamente). Tarcísio também vai melhor entre os menos instruídos, com 38%, do que entre os mais instruídos, com 29%.

Lula também tem aprovação maior entre os eleitores com 60 anos ou mais (44%, em comparação a 24% entre os que têm entre 16 e 24 anos) e entre os menos instruídos (50%, em comparação a 31% entre os que tiveram mais anos de educação formal). O presidente é mais rejeitado pelos evangélicos (46%) do que pelos católicos (32%).