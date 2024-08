Ex-governador Beto Richa desiste de candidatura a prefeito de Curitiba

Curitiba

O deputado federal e ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) desistiu de ser candidato a prefeito de Curitiba nas eleições deste ano. A decisão foi anunciada por ele no final da tarde desta segunda-feira (5).

"Foi uma decisão difícil porque não sei se tinha um candidato com mais vontade de disputar essa eleição do que eu, mas nem sempre depende da nossa vontade exclusivamente", afirmou ele, em entrevista.

Deputado federal Beto Richa (PSDB), durante discurso no plenário da Câmara - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Richa não conseguiu apoio de outros partidos e avaliou que não tinha estrutura para a campanha. "É uma soma de fatores. Um deles é o pouco tempo de espaço de rádio e televisão. O PSDB tem menos de 30 segundos para apresentar as propostas", disse.

Em março, Richa ainda ensaiou a migração para o PL de Jair Bolsonaro, legenda com a maior bancada na Câmara dos Deputados, mas a resistência de lideranças do partido em Curitiba e o veto do PSDB nacional frustraram o movimento.

Outro ponto que interferiu na decisão de Richa, segundo o parlamentar, tem relação com o racha local na federação formada pelo PSDB e Cidadania. Conforme mostrou o Painel na semana passada, o Cidadania em Curitiba já havia declarado apoio à candidatura de Eduardo Pimentel (PSD) em fevereiro.

"Eles já tinham assumido compromisso de apoio ao candidato do governo e da prefeitura, e isso gerou também um constrangimento interno na nossa federação", disse Richa. Pimentel tem o apoio do grupo que hoje está no poder, do prefeito Rafael Greca (PSD) e do governador Ratinho Junior (PSD).

Segundo Richa, o PSDB agora decidiu pela neutralidade, sem indicar nomes para a disputa. "Deixamos os nossos eleitores, simpatizantes, em Curitiba, à vontade para fazer a melhor escolha por este ou aquele candidato", resumiu o deputado.

Outro ex-governador do Paraná que está com dificuldades para fazer alianças é Roberto Requião (Mobiliza), que segue disposto a registrar o nome das urnas, mas ainda não tem um vice-prefeito para formar a chapa. De acordo com o partido, um nome deve ser anunciado dentro de dez dias.

Além de Requião e Pimentel, outros sete nomes se apresentam como candidatos à Prefeitura de Curitiba: Andrea Caldas (PSOL), Cristina Graeml (PMB), Luciano Ducci (PSB), Luizão Goulart (Solidariedade), Maria Victoria (PP), Ney Leprevost (União Brasil) e Samuel de Mattos (PSTU).