Guia Folha volta a circular em formato inédito; jornal terá mais suplementos

Com o lançamento do novo formato da Folha neste domingo (1º), o berliner, o leitor terá maior oferta de conteúdo e suplementos diários. Entre as novidades estão Equilíbrio às quartas, Turismo às quintas, Guia Folha + Comida, como caderno à parte às sextas, e Folhinha aos sábados, em uma edição mensal.

O berliner é um formato muito adotado entre os grandes jornais europeus, como o francês Le Monde, o britânico Guardian e o italiano Corriere della Sera. Seu tamanho é um intermediário entre os formatos standard (grande, como é a Folha hoje) e tabloide (pequeno). O objetivo é facilitar o manuseio para o leitor, a assimilação das informações e dar destaque aos cadernos, que recebem reforços em número de páginas, colunistas e seções.

Assinante da Folha analisa o novo formato do jornal - Bruno Santos/Folhapress

O suplemento de Turismo, por exemplo, ganhará mais estofo com a reforma gráfica e passará a contar com, no mínimo, quatro páginas semanais, sempre às quintas-feiras —com estreia marcada para o dia 5. Isso permitirá aprofundar a cobertura, com mais serviço e informação sobre destinos no Brasil e no mundo.

Na próxima sexta (6), o Guia Folha volta a ser um caderno em formato inédito, que agora também incorpora a cobertura de gastronomia. Chamado Guia Folha + Comida, será publicado em formato berliner com no mínimo 12 páginas, sempre às sextas-feiras.

Com isso, o caderno dá continuidade à sua vocação de apresentar, em um só espaço, dicas confiáveis de programação cultural de São Paulo em diferentes áreas, como shows, exposições, gastronomia, teatro e passeios.

Destacável das outras páginas do jornal, o suplemento poderá ser levado dentro da bolsa, do carro, na fila do cinema –uma marca do caderno, que em seus 27 anos acumula um grupo fiel de leitores.

Se a tradição continua a mesma, o Guia + Comida traz novidades com seções que são reeditadas ou fazem sua estreia. Representante do primeiro caso, o Guia Testa Delivery vai avaliar pratos que podem ser pedidos em diferentes plataformas e regiões da cidade.

Outro destaque é a seção chamada Arredores, que traz passeios que podem ser feitos em viagens curtas, de um fim de semana, para aproveitar cidades que ficam a até 250 quilômetros da capital. Além disso, o É Grátis traz uma curadoria de atividades gratuitas na cidade, que ganham atenção especial na cobertura.

Como diz o nome, Guia Folha + Comida amplia o número de páginas dedicadas à gastronomia, com colunas, lançamentos e reportagens. Com a mudança, o caderno vai centralizar colunas que tratam de café, cerveja, vinho e coquetéis e também de receitas.

A edição impressa da Folhinha, encartada com a Folha, passará a ter circulação mensal, sempre aos primeiros sábados de cada mês, começando no sábado (7).

Ela também será maior e contará com 16 páginas. Com a mudança, o suplemento infantojuvenil ganhará mais conteúdo, sempre num formato bastante ilustrado, e atividades interativas para as crianças. Será um produto para colecionar e presentear os pequenos leitores.

Haverá novidades, entre elas a agenda de atrações culturais do mês, um painel de lançamento de livros e uma seção dedicada a explicar o funcionamento das coisas ou a história por trás de acontecimentos do passado. Também estreia a coluna de Bibi Bailas, psicopedagoga e PhD em física, que abordará temas científicos.

O DNA do suplemento se mantém, traduzindo para as crianças os temas do noticiário e explorando os vários aspectos do universo infantil, sem deixar de prestar serviço aos pais. Criada em 1963, pelo desenhista Mauricio de Sousa e pela jornalista Tia Lenita, a Folhinha é uma das principais referências no jornalismo voltado a crianças.

Às segundas-feiras, a Folha publica o FolhaInvest, caderno de finanças pessoais com informações sobre Bolsa, fundos, renda fixa, criptomoedas e outras formas de aplicar o seu dinheiro, além de reportagens sobre temas que interferem diretamente no bolso do leitor, como os impostos.

Já o suplemento de Veículos será publicado às terças. Incluído em Mercado, o caderno trará reportagens sobre o setor, lançamentos e avaliações de desempenho e consumo de automóveis feitos pela Folha em parceria com o IMT (Instituto Mauá de Tecnologia).

A cobertura de temas de bem-estar ganha peso no novo formato, com a retomada do suplemento Equilíbrio, que circulará com quatro páginas às quartas-feiras. O que já era oferecido ao leitor durante a semana será reunido em uma única seção, que terá ainda acréscimo de conteúdo. A colunista Mirian Goldenberg, que era publicada na Corrida, passa a integrar o suplemento. Já Joanna Moura e Bruno Gualano se tornam parte da edição impressa do jornal, assim como os blogs Não Tem Cabimento e Vida de Alcoólatra.

Todo dia um suplemento

• 2ª feira: FolhaInvest

• 3ª feira: Veículos

• 4ª feira: Equilíbrio

• 5ª feira: Turismo

• 6ª feira: Guia Folha + Comida

• sáb: Folhinha*

• dom: Ilustríssima

*mensal