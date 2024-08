Maria do Rosário lidera em popularidade na internet em Porto Alegre; prefeito é o 3º

São Paulo

A candidata do PT à Prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário, lidera o índice de popularidade digital entre os candidatos na cidade.

A petista marca 78,7 pontos no índice, 14 a mais que o segundo colocado, Felipe Camozzato (Novo), que tem 64,7 pontos. O atual prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), vem um pouco atrás, com 63,9.

Maria do Rosário (PT), ao oficializar candidatura a prefeita de Porto Alegre em convenção - Duda Brogni/Divulgação

O IPD (Índice de Popularidade Digital) é analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest e varia de 0 a 100. O índice é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

O prefeito enfrenta um volume maior de críticas, o que impacta na sua popularidade digital.

Para a nota final do IPD, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

Rosário tem pontuação alta em todas as dimensões. A petista apresenta crescimento do número de seguidores e do volume de buscas pelo seu nome.

Além disso, as postagens da deputada são muito compartilhadas e os seguidores interagem bastante com o conteúdo postado. A única dimensão em que se afasta da pontuação máxima é a valência, o que indica um balanço entre menções positivas e negativas nas redes sociais.

A candidata do presidente Lula (PT) ainda é lembrada por ter protagonizado um embate com o então deputado federal Jair Bolsonaro (PL), em 2003, em que ele diz que não a estupraria porque ela "não merece". Em 2014, Bolsonaro voltou a dar declarações desse teor contra a parlamentar e, em 2019, foi obrigado pela Justiça a se retratar.

No índice de popularidade, atrás da petista, vem Felipe Camozzato, candidato do Novo que tem ganhado seguidores. Ele tem bons índices de engajamento e buscas online, porém pontua mal em valência. Camozzato recebe mais críticas e menções negativas do que os adversários.

Sebastião Melo se destacou em relação ao número de pesquisas pelo seu nome na internet. Porém as buscas não se converteram em seguidores e menções positivas, dimensões que o candidato apresenta mais dificuldade.

Recentemente, o prefeito lidou com a crise gerada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que atingiram fortemente Porto Alegre. Decisões da administração municipal, tanto de antes da tragédia quanto durante os acontecimentos, e falas de Melo desencadearam críticas às ações da prefeitura.

A ex-deputada estadual Juliana Brizola, candidata do PDT, vive situação parecida com a de Melo. Ela tem um volume considerável de buscas na internet, mas apresenta dificuldades em converter quem chega a seu perfil em seguidor e também em fazer com que essas pessoas compartilhem o conteúdo que posta.