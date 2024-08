Pré-candidatos à Prefeitura de Manaus participam de sabatinas Folha/UOL

Salvador

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com três pré-candidatos à Prefeitura de Manaus.

Três postulantes foram convidados. Nesta terça-feira (13), às 14h, o sabatinado será o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT). Na quinta-feira (15), no mesmo horário, será a vez do deputado federal Amom Mandel (Cidadania). Na sexta-feira (16), às 14h, o prefeito David Almeida (Avante) será o sabatinado.

David Almeida (Avante), Amom Mandel (Cidadania) e Marcelo Ramos (PT), pré-candidatos à Prefeitura de Manaus - David Almeida no facebook; Amom Mandel no facebook; Marcelo Ramos no facebook

As entrevistas serão conduzidas por Raquel Landim, com participação dos repórteres Carlos Madeiro, do UOL, e João Pedro Pitombo, da Folha.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em junho e já contemplou pré-candidatos de Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, Curitiba, São Paulo, Fortaleza, Maceió e Rio de Janeiro. Também haverá sabatinas em outras oito cidades.

Além disso, Folha e UOL irão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Manaus deve ter uma disputa eleitoral pulverizada, com ao menos cinco pré-candidatos considerados competitivos. O prefeito David Almeida concorre à reeleição e terá os apoio dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB).

Deputado federal mais votado em Manaus em 2022, quando teve um em cada quatro votos válidos na capital amazonense, Amom Mandel será um de seus principais oponentes com um discurso ancorado na crítica aos políticos tradicionais.

No campo da direita, o Capitão Alberto Neto (PL) vai representar o bolsonarismo em uma chapa em aliança com o Novo. O deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa, mira o mesmo eleitorado e disputa com o apoio do governador Wilson Lima (União Brasil).

O principal representante da esquerda é Marcelo Ramos, que foi deputado federal entre 2019 e 2022. Com uma trajetória recente em partidos como o PL e PSD, ele se filou ao PT após um pedido do presidente Lula e foi escolhido candidato a prefeito pela Federação Brasil da Esperança.

Também são pré-candidatos à Prefeitura de Manaus Gilberto Damasceno (PSTU) e Wilker Barreto (Mobiliza).