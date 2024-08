Veja quais são os mais ricos da eleição; candidato de GO lidera, com Marçal em 2º

Curitiba e São Paulo

O candidato a prefeito em Goiânia pelo União Brasil, Sandro Mabel, declarou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um total de bens no valor de R$ 313.405.916,29, o maior número entre todos os candidatos que disputam um cargo no Executivo nas eleições de outubro, considerando apenas as cidades com mais de 200 mil eleitores. Mabel é empresário ligado ao agronegócio.

O levantamento foi feito pela Folha nesta sexta-feira (16), com base nas informações prestadas pelos próprios candidatos ao TSE.

Logo em seguida, atrás de Mabel, está o candidato Pablo Marçal (PRTB), que disputa a Prefeitura de São Paulo. O ex-coach declarou ao TSE que possui R$ 169.503.058,17 em bens.

O valor é inferior ao que o candidato havia declarado anteriormente ao TSE. Em um primeiro momento, ele afirmou ter R$ 193,5 milhões em bens. Agora, um crédito imobiliário no banco Itaú e um crédito agropecuário no Banco Safra não constam mais na lista de patrimônio, reduzindo o valor total de bens. A reportagem tenta contato com a campanha do candidato.

Outro candidato em São Paulo aparece na lista dos dez mais ricos. Em oitavo lugar, está José Luiz Datena (PSDB), com um patrimônio de R$ 38.301.790,28.

No levantamento, constam 608 candidatos a prefeito no total, nas cidades com mais de 200 mil eleitores.

Nesta quinta-feira (15) foi o último dia para os partidos políticos registrarem seus candidatos para concorrerem nas eleições de 2024. Dia 16 de setembro é o prazo para que todos os pedidos de registro de candidaturas estejam julgados.