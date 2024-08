Veja recentes pesquisas nas disputas das prefeituras de capitais

São Paulo

Os institutos Datafolha e Quaest divulgam pesquisas sobre as corridas a prefeito nas principais cidades do país. O primeiro turno das eleições municipais irá ocorrer em 6 de outubro e o segundo, no dia 27 de outubro.

Urnas eletrônicas armazenadas em São Paulo; elas são utilizadas nos pleitos nacionais e municipais - Rubens Cavallari - 23.ago.22/Folhapress

Confira as pesquisas mais recentes:

Em uma disputa dominada por candidatas mulheres, Emília Correa (PL) lidera com 26% das intenções de voto. Ela é seguida por Delegada Danielle (MDB), com 19% e Yandra (União Brasil), com 13%. Danielle e Yandra empatam no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Yandra também está empatada dentro da margem de erro com Luiz Roberto (PDT), que marca 9%, e Candisse Carvalho (PT), que tem 8%. Niully Campos (PSOL) tem 2% das intenções de voto, empatando no limite da margem de erro com Candisse. Zé Paulo (Novo) atinge 1% e Felipe Vilanova (PCO) não pontuou. Indecisos são 8% e 14% não votariam ou votariam em branco ou nulo.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Sergipe e foi realizada presencialmente com 852 eleitores de 16 anos ou mais em Aracaju, entre os dias 23 e 25 de agosto, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SE-09990/2024.

O apresentador de TV e deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera as intenções de voto com 27% dos eleitores, segundo pesquisa Datafolha de 22 de agosto.

Atrás dele, cinco candidatos estão empatados tecnicamente na segunda posição. Carlos Viana (Podemos) pontua 12%. Depois, vem Bruno Engler (PL), a deputada federal Duda Salabert (PDT) e o atual prefeito da cidade, Fuad Noman (PSD), com 10% cada.

O deputado federal Rogério Correia (PT) marca 7%. Gabriel Azevedo (MDB) pontua 3%, e Wanderson Rocha (PSTU), com 1%. Lourdes Francisco (PCO) e Indira Xavier (UP) foram citados pelos entrevistados, mas não atingiram 1%. 10% dos ouvidos pretendem votar em branco ou nulo, enquanto a fatia de indecisos é de 9%.

A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto e ouviu 910 pessoas na capital mineira. Foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-05345/2024. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na disputa pela Prefeitura de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB) está disparado na primeira colocação com 65%, de acordo com pesquisa Quaest divulgada no dia 27 de agosto. Em segundo lugar aparece Catarina Guerra (União Brasil), que tem 13%.

Ela é seguida por Nicoletti (União Brasil) com 5%, Mauro Makashima (PV) com 2%, e Lincoln Freire (PSOL) com 1%. Indecisos somam 8%. Brancos, nulos e não vão votar registram 6%.

O Instituto ouviu 704 eleitores em Boa Vista entre os dias 24 e 26 de agosto. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número RR-01685/2024.

A ex-vice governadora Rose Modesto (União Brasil) lidera isolada a pesquisa Quaest, marcando 33% das intenções de voto. A disputa pelo segundo lugar está embolada, com os candidatos Beto Pereira (PSDB), com 15%, Adriane Lopes (PP), com 14% e Camila Jara (PT), com 9%, todos empatados dentro da margem de erro.

Ubirajara Martins (DC), tem 2% das intenções. Beto Figueiró (Novo), também. Luso de Queiroz (PSOL) e Jorge Batista (PCO) não pontuam. 11% estão indecisos e 14% votariam em branco, nulo ou não votariam.

Foram entrevistadas 852 pessoas entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Quaest foi encomendada pela Rede Matogrossense de Comunicação e está registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-03495/2024.

Na capital do Mato Grosso, o União Brasil lidera a disputa com o candidato Eduardo Botelho, que tem 31% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Abílio Brunini (PL) marca 25% e Lúdio Cabral (PT), 21%.

Eles estão empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O emedebista Domingos Kennedy tem 4%, indecisos somam 9% e brancos, nulos ou não pretendem votar, 10%.

Brunini e Lúdio são os candidatos mais rejeitados da disputa, com 40% e 38% de rejeição, respectivamente. Botelho tem 29% e Kennedy, 15%.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Centro América e realizada presencialmente com 852 eleitores de 16 anos ou mais em Cuiabá, entre os dias 24 e 26 de agosto, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MT-07650/2024.

Na mais recente pesquisa realizada pela Quaest, o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) aparece com 19% das intenções de voto, seguido por Roberto Requião (Mobiliza), Luciano Ducci (PSB) e Ney Leprevost (União Brasil), com 18% cada. Os quatro estão tecnicamente empatados.

Em seguida vem Cristina Graeml (PMB), com 5%, seguida por Maria Victoria (PP), com 4%. Professora Andrea Caldas (PSOL) registra 2% e Samuel de Mattos (PSTU) chega a 1%. Felipe Bombardelli (PCO) não pontuou. Indecisos são 6%, e 9% declararam votar em branco ou nulo, ou não votar.

O levantamento da Quaest foi encomendado pela RPC e ouviu presencialmente 900 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-06447/2024.

O prefeito Topázio Neto (PSD) lidera as intenções de voto na capital catarinense com 40%, segundo pesquisa Quaest divulgada no dia 27 de agosto. Ele é seguido por Dário Berger (PSDB) que tem 16%, Marquito (PSOL) com 13%, Lela (PT) com 6% e Pedrão (PP) que registra 6%.

Ainda de acordo com levantamento, na sequência estão Brunno Dias (PCO), Carlos Muller (PSTU), Mateus Souza (PMB), Rogério Portanova (Avante) todos com 0%. Indecisos somam 10 % e brancos, nulos ou não vão votar registram 9%.

O levantamento ocorreu entre os dias 24 e 26 de agosto, e foi registrado na Justiça Eleitoral com o número SC-08197/2024. Foram ouvidos 852 eleitores de 16 anos ou mais.

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), com 29% das intenções de voto, e o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), com 23%, estão à frente em pesquisa Datafolha sobre a eleição da capital cearense, divulgada em 22 de agosto.

André Fernandes (PL) foi citado por 16% dos eleitores e está tecnicamente empatado com Sarto. Evandro Leitão (PT) aparece com 10%.

O senador Eduardo Girão (Novo) marcou 5% e está empatado com Leitão. Chico Malta (PCB), Técio Nunes (PSOL) e Zé Batista (PSTU) marcaram 1%. George Lima (Solidariedade) não pontuou. Aqueles que afirmaram que votariam em branco ou nulo foram 9%, enquanto 6% estão indecisos.

O levantamento ouviu 644 eleitores entre 20 e 21 de agosto e tem margem de erro de quatro pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo jornal O Povo e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-08395/2024.

A pesquisa Quaest mostra o atual prefeito, Cícero Lucena (PP), na liderança isolada da disputa, com 53% das intenções de voto. Empatam no segundo lugar Luciano Cartaxo (PT), com 12%, Ruy Carneiro (Podemos), com 11% e o ex-ministro da Saúde durante o governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga (PL), que tem 7% das intenções.

Os candidatos Camilo Duarte (PCO) e Yuri Ezequiel (UP) não pontuaram. 9% se dizem indecisos e 8% afirmam votar em branco, nulo ou nem pretendem votar.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela TV Cabo Branco. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Foi realizada presencialmente entre os dias 24 e 26 de agosto com 852 pessoas de 16 anos ou mais em João Pessoa, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-08301/2024.

O atual prefeito, Dr. Furlan (MDB), tem ampla vantagem sobre os concorrentes na disputa na capital amapaense e pode ser reeleito no primeiro turno. Ele reúne 91% das intenções de votos na cidade.

Os outros candidatos na eleição aparecem todos empatados dentro da margem de erro. Aline Gurgel (Republicanos) tem 2% das intenções de voto, Patrícia Ferraz (PSDB) também 2%, assim como Gilvam Borges (Avante). Paulo Lemos (PSOL) tem 1%, Gianfranco (PSTU), Jairo Palheta (PCO) e Sharon Braga (Novo) não pontuam.

A pesquisa Quaest foi realizada com 704 pessoas de 16 anos ou mais em Macapá, entre os dias 23 e 25 de agosto, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo AP-00095/2024. A margem de erro é de quatro pontos para mais ou menos.

Na capital do Amazonas, pesquisa Quaest divulgada no dia 26 de agosto aponta que David Almeida (Avante), que busca a reeleição, lidera a corrida para a prefeitura com 37% das intenções de voto. Em seguida aparece o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) que registra 17% das intenções.

Na sequência estão Roberto Cidade (União Brasil) com 15%; Capitão Alberto Neto (PL) com 12%; e Marcelo Ramos (PT), com 7%. Wilker Barreto (Mobiliza) tem 3%; e Gilberto Vasconcelos (PSTU) não pontuou. Indecisos somam 4%; e brancos, nulos ou não pretendem votar somam 5%.

O levantamento foi contratado pela Rede Amazônica e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Ele ocorreu de 23 a 25 de agosto, com 900 pessoas com 16 anos ou mais, e o registro na Justiça Eleitoral é AM-09882/2024.

Carlos Eduardo (PSD) lidera a disputa pela Prefeitura de Natal com 44%. Ele é seguido por Paulinho Freire (União Brasil), que tem 15% das intenções de voto, e Natália Bonavides (PT), com 14%.

Na sequência, segundo o levantamento, aparecem Rafael Motta (Avante), que registra 4%, Nando Poeta (PSTU) com 1% e Hero (PRTB) que está com 0% na pesquisa. Indecisos somam 5%; brancos, nulos ou não pretendem votar são 17%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Inter TV Cabugi. Foram ouvidas presencialmente 852 pessoas de 16 anos ou mais dos dias 23 a 25 de agosto. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número RN-07606/2024.

Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB) tem 36% das intenções de voto em pesquisa Quaest divulgada em 27 de agosto. Maria do Rosário (PT) está tecnicamente empatada na liderança, com 31%. Em seguida, aparece Juliana Brizola (PDT) com 11%.

Felipe Camozzato (Novo) chega a 3% na disputa. Cesar Pontes (PCO), Luciano do MLB (UP), Fabiana Sanguiné (PSTU) e Carlos Alan (PRTB) não pontuaram. Indecisos somam 12%, e 7% dizem votar em branco ou nulo, ou não votarão.

A pesquisa foi contratada pela RBS TV e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RS-09561/2024. O levantamento ouviu 900 eleitores da capital gaúcha entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Mariana Carvalho (União Brasil) lidera a disputa para a Prefeitura de Porto Velho com 51% das intenções de voto, segundo estudo da Quaest publicado no dia 27 de agosto.

Na sequência, aparecem Léo Moraes (Podemos) com 18%; a Juíza Euma Tourinho (MDB), com 4%; Célio Lopes (PDT), com 3%; Samuel Costa (Rede), com 2%; Ricardo Frota (Novo), com 1%; e Dr. Benedito Alves (Solidariedade), com 1%.

O levantamento foi contratado pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. A pesquisa da Quaest ouviu 704 pessoas, entre os dias 24 e 26 de agosto. O registro na Justiça Eleitoral é RO-09119/2024. A margem de erro do estudo da Quaest é de 3,7 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa Datafolha para a Prefeitura do Recife divulgada em 22 de agosto mostra que João Campos (PSB), candidato à reeleição, tem 76% das intenções de voto.

Em segundo lugar, há um empate técnico múltiplo, em razão da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos da pesquisa. Gilson Machado (PL) tem 6% das intenções de voto. Daniel Coelho (PSD) marcou 5%, e Dani Portela (PSOL) tem 4%. Tecio Teles (Novo) fez 1%.

Ludmila (UP), Victor Assis (PCO) e Simone Fontana (PSTU) não pontuaram. Disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum 5% dos entrevistados, e 2% responderam que não sabem em quem votariam.

O Datafolha entrevistou 910 eleitores no Recife entre 20 e 21 de agosto. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Folha e pela TV Globo e tem o protocolo PE-06023/2024 na Justiça Eleitoral.

Na capital acreana, Tião Bocalom (PL) aparece com 44% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Marcus Alexandre (MDB), que registra 43%. Na terceira colocação aparecem Jarude (Novo), com 5%, e Dr. Jenilson (PSB), com 2%.

Indecisos somam 2%, e 4% afirmaram votar em branco ou nulo, ou não votar.

A pesquisa Quaest foi contratada pelo Grupo Rede Amazônica, realizada presencialmente com 704 pessoas de 16 anos ou mais em Rio Branco entre os dias 23 e 25 de agosto, e protocolada pela Justiça Eleitoral sob o número AC-04219/2024. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), mantém a liderança nas intenções de voto para reeleição ao cargo, aponta pesquisa Datafolha de 22 de agosto. Ele tem 56%. Alexandre Ramagem (PL) aparece com 9% das intenções de voto, enquanto Tarcísio Motta (PSOL) tem 7%.

Atrás dos três aparecem Rodrigo Amorim (União Brasil), com 3%, Marcelo Queiroz (PP) e Cyro Garcia (PSTU), com 2%, Juliete Pantoja (UP), Carol Sponza (Novo), com 1%. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%.

Declararam que pretendem anular o voto 13% dos entrevistados. Outros 5% disseram não saber quem escolher.

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-07042/2024, ouviu 1.106 eleitores de 20 a 21 de agosto.

O atual prefeito Bruno Reis (União Brasil) tem 66% das intenções de voto dos soteropolitanos em pesquisa Quaest divulgada em 27 de agosto. O vice-governador Geraldo Júnior (MDB), apoiado por Lula (PT), tem 9%, no segundo lugar, tecnicamente empatado com Kleber Rosa (PSOL), com 4%.

Eslane Paixão (UP), Victor Marinho (PSTU), Giovani Damico (PCB), e Silvano Alves (PCO) marcaram 1% cada. Indecisos são 5%, e 12% dizem votar em branco ou nulo, ou não votar.

A pesquisa Quaest foi contratada pela Rede Bahia e ouviu presencialmente 900 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 26 de agosto em Salvador. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BA-07361/2024.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) está empatado na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo o Datafolha de 22 de agosto. Ele marcou 21%, no mesmo patamar de Guilherme Boulos (PSOL), que oscilou de 22% para 23%, e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que foi de 23% para 19%.

Marçal ultrapassou numericamente o prefeito de SP e deixou para trás o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que também havia registrado 14% e agora está com 10%. O influenciador subiu no espaço do recuo de Nunes e do tucano.

Depois deles vêm a deputada Tabata Amaral (PSB), que oscilou de 7% para 8%, e a empresária Marina Helena (Novo), que ficou em 4%. Disseram votar em branco e nulo 8% (eram 11%), e não souberam responder 4% (3% na anterior).

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais. Contratado pela Folha e pela Rede Globo, o levantamento ouviu 1.204 eleitores na capital, e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08344/2024.

Na capital piauiense, Silvio Mendes (União Brasil) aparece na liderança com 46% das intenções de voto, seguido por Fabio Novo (PT), com 37%. O atual prefeito, Dr. Pessoa (PRD), aparece com 5%, tecnicamente empatado por Professor Tonny (Novo), com 1%.

Francinaldo Leão (PSOL), Geraldo Carvalho (PSTU), Lourdes Melo (PCO), Santiago Belizario (UP) e Telsírio Alenar (Mobiliza) não pontuaram. Indecisos somam 7%, e 4% dizem votar em branco ou nulo, ou não votarão.

O levantamento da Quaest e contratado pela TV Clube foi realizado presencialmente com 852 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 25 de agosto em Teresina. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, e a pesquisa foi registrada na Justiça eleitoral sob o número PI-04186/2024.