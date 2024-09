Datafolha: veja intenção de voto em São Paulo entre pretos, pardos e brancos

São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) segue à frente, numericamente, nas intenções de voto entre pessoas pretas, com 30%. Os dados são da Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta (12). Entretanto, o número oscilou para baixo quatro pontos e agora o deputado está empatado tecnicamente com Ricardo Nunes (MDB), que tem 23%, e Pablo Marçal (PRTB), que registra 17%.

A margem de erro no segmento é de sete pontos para mais ou para menos.

Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Paulo Pablo Marçal - Pedro Ladeira/Folhapress // Bruno Santos/ Folhapress // Bruno Santos/ Folhapress

Na sequência, aparecem José Luiz Datena (PSDB), com 8%, e Tabata Amaral (PSB), com 7%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 10 e 12 de setembro. Foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-07978/2024.

Entre pardos, também há empate técnico na liderança das intenções de voto. No segmento, segundo o Datafolha, Nunes tem 28%, Boulos, 23%, e Marçal, 18%. A margem de erro nesse caso é de cinco pontos. Datena registra 8%, e Tabata, 7%.

Entre os brancos, Nunes aparece com 27% das intenções de voto. Ele é seguido por Boulos, com 25%, e Marçal, com 21%. Os três empatam novamente na margem de erro, que é de quatro pontos nesse segmento.

Tabata registra 9%, e Datena, 4%.

Na pesquisa Datafolha divulgada na semana passada, Boulos liderava as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo entre os eleitores pretos, com 34% —uma oscilação positiva de 9 pontos em relação ao levantamento anterior.

Na sequência, apareciam Nunes, com 19%, e Marçal, com 13%. A margem de erro é de 7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Já entre pardos, Nunes estava numericamente à frente, com 26%, após uma oscilação de seis pontos para cima. Mas estava empatado tecnicamente com Marçal (21%) e Boulos (18%).

Entre os brancos, os três candidatos que lideram a pesquisa geral apareceram com intenção de voto próxima no levantamento anterior do Datafolha.

Nesse segmento, Marçal tinha 25% (oscilação de quatro pontos para cima), seguido por Boulos, com 23% (três para baixo), e Nunes, com 21% (dois para cima).