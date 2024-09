Datafolha: veja intenção de voto por gênero à Prefeitura de SP

São Paulo

Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto entre homens, mostra pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral em São Paulo.

Ao oscilar quatro pontos para cima, o prefeito e candidato à reeleição aparece numericamente à frente no segmento pela primeira vez desde 8 de agosto, marcando 27%. Marçal, que ficava à frente nos dois levantamentos anteriores, oscila três pontos negativamente e chega a 26%.

Boulos, por sua vez, oscilou dois pontos para cima e chegou a 24%. Os três estão empatados dentro da margem de erro, que na segmentação por gênero é de quatro pontos para mais ou para menos.

Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos, (PSOL), candidatos à Prefeitura de São Paulo

Entre as mulheres, Nunes e Boulos aparecem numericamente empatados, com 26% cada. Ambos oscilaram positivamente, o prefeito, quatro pontos, e o deputado, três. Marçal teve resultado inverso: oscilou três pontos negativamente e chegou a 13% no segmento, pior resultado do ex-coach entre as mulheres desde pesquisa do dia 8 de agosto.

Nos resultados gerais, Nunes tem 27%, Boulos, 25% e Marçal, 19%.

No levantamento anterior do Datafolha, Marçal tinha 29% do voto masculino, empatado tecnicamente com Boulos, que marcava 22%. Entre as mulheres, Boulos tinha 23%, seguido do prefeito Ricardo Nunes, com 22%, e de Marçal, com 16%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha. O levantamento ouviu 1.204 eleitores na capital entre os dias 10 e 12 de setembro e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-07978/2024.