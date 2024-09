Datena tem o dobro de menções de Marçal em grupos de WhatsApp após cadeirada

São Paulo

No dia seguinte à cadeirada no debate da TV Cultura, as menções ao apresentador José Luiz Datena (PSDB), autor da agressão, foram praticamente o dobro das citações a Pablo Marçal (PRTB), alvo do ataque.

O levantamento é da consultoria Palver, que monitora grupos públicos de mensagens. Ao longo da segunda-feira (16), até o início da noite, foram 590 mensagens no WhatsApp com menções relacionadas ao candidato do PSDB, ante 258 ao do PRTB.

No Telegram, a proporção foi semelhante, com 321 mensagens referindo-se ao jornalista, e 176, ao influenciador.

José Luiz Datena (PSDB) agride Pablo Marçal (PRTB) durante debate na TV Cultura, na capital paulista - Reprodução/TV Cultura

As menções ao apresentador, inexistentes ou em pequeno número nos dias anteriores, dispararam. Também Marçal teve aumento.

A reportagem acessou a plataforma da Palver para analisar o teor de mensagens sobre os dois.

Segundo análise da consultoria, conteúdos criticando o comportamento de Datena e favoráveis a Marçal tiveram mais compartilhamentos.

Entre os que defendiam o influenciador, estavam vídeos de Marçal no hospital, além de relatos de dizendo que ele teria fraturado a costela e estaria com dificuldade para respirar —segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, ele teve traumatismo na região do tórax à direita e no punho direito, "sem maiores complicações associadas",

O candidato do PSDB, por sua vez, é mencionado isoladamente em mensagens tanto de teor negativo quanto positivo, assim como em compartilhamentos de links e notícias ou memes, como é o caso de um vídeo junto do título "bar do Datena", em que pessoas se agridem com bancos também.

Há ainda mensagens dizendo que Datena é desequilibrado, enquanto outros reclamam de impunidade, defendendo que ele deveria ser preso pela agressão.

Alguns conteúdos dizem que o candidato do PSDB perdeu votos, assim como outros afirmam que ele vai ganhar eleitores da esquerda com o episódio.

O apresentador, aliás, foi vinculado à esquerda em várias mensagens, tanto do ponto de vista de que ele seria desta corrente política quanto de que ele estaria na eleição apenas para beneficiá-la.

Além do tom de piada que a agressão ganhou, com a notável variedade de memes compartilhados, houve também vários exemplos de comunicações agradecendo ou elogiando Datena pelo ato, dizendo que ele os representava, e outras formulações com incentivo à violência.

Uma pessoa postou, por exemplo, que, com a cadeirada, o candidato do PSDB teria chamado o protagonismo para si e desmascarado "o coach picareta" e dizendo ainda que Marçal tentou usar a situação para se fazer de vítima.

Foram compartilhadas algumas vezes a fala em que o apresentador diz esperar "ter lavado a alma" das pessoas, e também há mensagens de tom noticioso quanto à decisão do PSDB de manter ou não sua candidatura.

Entre comunicações de tom negativo contra Datena, algumas dizem que ele teria um "histórico de agressões", e um vídeo é divulgado como "ficha corrida" e "dossiê" sobre ele.

Também a acusação de assédio trazida por Marçal no debate e que escalou a briga entre os dois foi retomada nos grupos.