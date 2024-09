Governo Lula não tem nenhum homem preto ministro após demissão de Silvio Almeida

São Paulo

Com a demissão de Silvio Almeida e a entrada de Macaé Evaristo (PT) no Ministério dos Direitos Humanos, o governo Lula (PT) não tem nenhum ministro homem autodeclarado preto, apesar de haver mulheres autodeclaradas pretas e pardas, além de homens pardos.

No total, são 9 dos 38 chefes de ministérios do atual mandato petista que se declaram pretos ou pardos. Há ainda o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), que é autodeclarado indígena. Macaé, que foi anunciada como a nova ministra dos Direitos Humanos, é autodeclarada preta.

Para obter a informação, a Folha utilizou o critério de autodeclaração, seja nos registros de candidatura do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), seja em falas públicas. Nos casos dos nomes em que a informação não estava disponível, a reportagem indagou a cada um como se declarava.

Antes de tomar posse, Lula foi cobrado a compor um ministério diverso, com menos homens e mais pessoas não brancas. O próprio presidente eleito disse durante a primeira leva de anúncios que o grupo de ministros teria um perfil diverso.

Apesar disso, o presidente foi deixando o tema de lado. A presença feminina na Esplanada de Lula foi diminuindo com o esforço do presidente para dar mais espaço ao centrão e ampliar sua base no Congresso Nacional.

Lula também realizou duas indicações ao STF (Supremo Tribunal Federal), e em ambas foi pressionado para escolher uma mulher negra. Na primeira, indicou Cristiano Zanin, homem branco. Na segunda, indicou Flávio Dino, que se autodeclara pardo, mas não está pessoalmente ligado à pauta racial.

Veja quem são os ministros autodeclarados negros no governo Lula:

Anielle Franco (PT), ministra da Igualdade Racial: a irmã da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), morta em 2018, se declara preta e é especialista em relações étnico-raciais

Luciana Santos (PC do B), ministra da Ciência e Tecnologia: declarou-se parda em 2018, ao concorrer ao cargo de vice-governadora

declarou-se parda em 2018, ao concorrer ao cargo de vice-governadora Margareth Menezes, ministra da Cultura: a cantora se autodeclara preta e sempre levanta o assunto em discussões e músicas

a cantora se autodeclara preta e sempre levanta o assunto em discussões e músicas Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente: declarou-se preta nas eleições de 2022, quando foi eleita deputada federal

declarou-se preta nas eleições de 2022, quando foi eleita deputada federal Juscelino Filho (União Brasil), ministro das Comunicações: declarou-se pardo em 2022 ao tentar a reeleição para a Câmara dos Deputados

declarou-se pardo em 2022 ao tentar a reeleição para a Câmara dos Deputados Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil: declarou-se pardo em 2014 e 2018, quando foi eleito e reeleito governador da Bahia

declarou-se pardo em 2014 e 2018, quando foi eleito e reeleito governador da Bahia Carlos Lupi (PDT), ministro da Previdência Social: declarou-se pardo em 2014

declarou-se pardo em 2014 Waldez Góes, ministro da Integração: se declarou pardo em 2018, ao concorrer ao Governo do Amapá

se declarou pardo em 2018, ao concorrer ao Governo do Amapá Macaé Evaristo (PT), ministra dos Direitos Humanos: declarou-se preta nas eleições de 2022 ao tentar vaga na Assembleia de Minas Gerais

Outras autodeclarações

Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento Social: ele se declarou indígena em 2022, ao concorrer ao Senado

