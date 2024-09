Kassab vai a Lula, reafirma candidatura do PSD e frustra plano de petista para sucessão na Câmara

Brasília

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, esteve com Lula (PT) nesta terça-feira (3) e disse ao petista que não abre mão da candidatura do deputado Antonio Brito (PSD) ao comando da Câmara neste momento.

Kassab repetiu a Lula o que havia dito na semana anterior ao presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que também é candidato à sucessão de Arthur Lira (PP).

Com isso, o dirigente do PSD frustra Lula e aliados, que acreditam ser mais fácil construir uma candidatura de consenso em torno de Pereira.

Gilberto Kassab, secretário estadual de Governo e presidente do PSD, durante evento organizado pelo Esfera Brasil - Bruno Santos-22.abr.2024/Folhapress

Segundo relatos de duas pessoas próximas de Lira e uma de Lula, Kassab deixou em aberto a possibilidade de abrir mão do candidato para unificar em torno de uma candidatura mais adiante.

Essa hipótese animou petistas, que ainda trabalham por um nome de consenso.

A eleição para a presidência da Câmara ocorre em fevereiro de 2025, e Lira não pode se reeleger. Hoje, são candidatos, além de Brito e Pereira, os líderes Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL).

A conversa de Kassab com Lula ocorreu num contexto em que petistas avaliam que a melhor costura para a sucessão na Câmara é em torno de Pereira.

Isso porque Antonio Brito é muito identificado com o governo e enfrenta resistências entre os pares por ser ligado ao Kassab. Por outro lado, Elmar é o nome de preferência de Lira e também enfrenta obstáculos pela falta de apoio entre deputados do chamado "baixo clero", de menor expressão.

A leitura feita por uma parte de aliados de Lira e também de integrantes do Planalto é que Pereira é um meio-termo mais fácil de unir a Câmara. Na prática, o plano tem falhado. O próprio Pereira buscou Kassab e Brito nos últimos dias e ambos se negaram a retirar a candidatura do PSD —eles deixaram aberto a possibilidade de fazer isso num momento posterior.

De acordo com uma pessoa que acompanha as negociações, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), conversou com Kassab na tentativa de reverter a candidatura do PSD. Kassab é secretário de Governo de São Paulo.

Lira e até mesmo aliados de Lula já cogitaram a possibilidade de apoiar Hugo Motta (Republicanos-PB) como candidato pela facilidade de angariar votos. Mas para isso é necessário convencer Pereira a desistir da disputa, o que ele se recusa a fazer.

Parlamentares contrários à candidatura de Elmar fizeram um esforço para tentar reunir consenso em torno de um nome para fazer frente ao líder do União Brasil. Segundo a Folha apurou, Lira indicou a Marcos Pereira que pode apoiá-lo caso ele consiga o apoio dos outros dois candidatos —já que os três integram o mesmo bloco partidário na Câmara.

Diante da expectativa de um anúncio, Lira convocou líderes para irem a Brasília para tratar da eleição da Mesa Diretora nesta terça. A reunião não teve desfecho sobre a candidatura. O líder da maioria na Câmara, André Figueiredo (PDT-CE), afirmou após o encontro que o maior bloco da Casa (que reúne União Brasil, PP, PDT, Avante, PRD e Solidariedade) busca a unidade dos três candidatos que buscam apoio de Lira.

O parlamentar disse que "para que não ocorra um sangramento" dos postulantes, a tendência é que a decisão de quem Lira irá apoiar seja tomada "num prazo adequado", indicando que isso pode ocorrer até o meio deste mês.

Ele também disse que se houver mais de uma candidatura, o parlamento pode acabar perdendo força. "Se saírem três candidaturas fragmentadas isso pode gerar sequelas que não serão boas para o parlamento. Vamos construir essa unidade para que o parlamento, continuamente possa ser fortalecido, inclusive nesse diálogo com Executivo e Judiciário."