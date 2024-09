Post engana ao afirmar que os EUA teriam construído urnas para o Brasil

São Paulo

Publicação do ex-secretário de Donald Trump e influenciador de direita Michael Benz usa capturas de tela de reportagens do Financial Times e da Reuters, destaca trechos dos materiais e os tira de contexto para dizer que as urnas eletrônicas usadas no Brasil durante as eleições de 2022 teriam sido construídas pelos Estados Unidos "para autoridades brasileiras pró-Lula".

Os temas tratados pelas matérias, no entanto, não dizem respeito à construção de urnas. As reportagens em questão, como verificado pelo Comprova, falam sobre "a campanha discreta dos Estados Unidos para defender as eleições brasileiras" e a CIA (Agência de Inteligência Central norte-americana) ter dito ao governo Bolsonaro "para não mexer com as eleições do Brasil".

Segundo informações do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), as urnas eletrônicas de modelo UE2020, utilizadas nas eleições gerais de 2022 —assim como os modelos usados em todas as eleições brasileiras desde a adoção do modelo digital—, foram fabricadas no Brasil, pela Positivo Tecnologia.

