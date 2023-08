Folha e Fundação Itaú realizam seminário sobre cultura e educação no mercado de trabalho

São Paulo

Na próxima segunda-feira (28), das 15h às 17h30, a Folha e a Fundação Itaú promovem o seminário "Novas dinâmicas globais: o papel da arte, cultura e educação para os desafios no mundo do trabalho".

A primeira mesa discute as novas matrizes econômicas —sustentabilidade, tecnologia, arte, cultura e envelhecimento populacional— e as respostas da educação para essas demandas, considerando que esses pontos ganham cada vez mais relevância entre consumidores que avaliam fatores além do preço ao adquirir um produto ou serviço.

Sala de aula do Cursinho Objetivo, na avenida Paulista - Keiny Andrade/Folhapress

Com início às 16h15, o segundo painel debate, a partir do contexto de mudança de matrizes econômicas, formas de desenvolver pensamento analítico, habilidades socioemocionais, criatividade para resolução de problemas e habilidades digitais na escola e no ensino técnico, com o objetivo de inserir jovens recém-formados no novo mercado de trabalho.

O evento será transmitido ao vivo nesta página e no canal do jornal no Youtube. O público também pode participar com perguntas e comentários via WhatsApp, no número (11) 99648-3478.

Data: 28 de agosto (segunda-feira)

Mesa 1 - As novas matrizes econômicas e as demandas para educação e trabalho

Horário: das 15h às 16h15

Palestrantes: Beltrina Côrte, pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento da PUC-SP e CEO do Portal do Envelhecimento e Longeviver; Marcos Lisboa, economista, ex-presidente do Insper e ex-secretário de política econômica do Ministério da Fazenda (2003-2005)

Mesa 2 - O desenvolvimento integral e as habilidades necessárias

Horário: das 16h15 às 17h30

Palestrantes: Cláudia Sousa Leitão, professora do mestrado profissional em Gestão de Negócios Turísticos da Uece (Universidade Estadual do Ceará); Isabela Machado, integrante da rede global Ashoka de empreendedores sociais; Kelly Baptista, diretora da Fundação 1Bi; Michael França, colunista da Folha e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper