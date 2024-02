Folha e Fundação Itaú promovem seminário sobre importância da matemática para a economia

São Paulo

A Folha e a Fundação Itaú promovem na terça-feira (20) o seminário Contribuição da Matemática para a Economia, que acontece a partir das 15h.

Dividido em duas mesas, o evento será transmitido ao vivo nesta página e no canal do jornal no YouTube.

O primeiro painel debaterá o mercado de trabalho de profissões relacionadas à matemática —tecnologia, finanças, engenharias, entre outras— em aspectos como remuneração, estabilidade e formalidade. Inovação, desenvolvimento tecnológico e TI também serão discutidos.

Seminário da Folha e da Fundação Itaú discutirá importância econômica da matemática para o Brasil e cenário do ensino no país - Unsplash

Participam da mesa Edivaldo Constantino, gerente da Iniciativa de Emprego e Oportunidade Brasil para o Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL) na América Latina, e Luiz Drouet, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo (ABRH-SP).

Além deles, o debate terá os representantes do poder público Pedro Rafael Lopes Fernandes, gerente de projeções macroeconômicas do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos em Goiás, e Tatiana Roque, secretária de ciência e tecnologia do Rio de Janeiro e professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A mediação será feita por Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

O cenário do ensino da matemática será tema do segundo painel, mediado por Patricia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social.

Os palestrantes convidados serão Ya Jen Chang, presidente do Instituto Sidarta, Jorge Lira, professor do departamento de matemática da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenador do Centro de Excelência em Políticas Educacionais da instituição, Karla Esquerre, professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e líder de pesquisas voltadas a ferramentas educacionais, e Alex Sandro Gomes, líder do grupo de pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O público poderá participar com perguntas e comentários via WhatsApp, por meio do número (11) 99648-3478.

Seminário Contribuição da Matemática para a Economia

Data e horário: 20 de fevereiro (terça-feira), das 15h às 17h45.

Mediação: Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e Patricia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social.

Palestrantes: Edivaldo Constantino, gerente da Iniciativa de Emprego e Oportunidade Brasil para o Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL) na América Latina; Luiz Drouet, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo (ABRH-SP); Pedro Rafael Lopes Fernandes, gerente de projeções macroeconômicas do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos em Goiás; Tatiana Roque, secretária de ciência e tecnologia do Rio de Janeiro e professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Ya Jen Chang, presidente do Instituto Sidarta; Jorge Lira, professor do departamento de matemática da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenador do Centro de Excelência em Políticas Educacionais da instituição; Karla Esquerre, professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e líder de pesquisas voltadas a ferramentas educacionais; e Alex Sandro Gomes, líder do grupo de pesquisa Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).