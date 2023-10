Folha realiza seminário sobre inclusão e equidade racial nas empresas

São Paulo

A Folha promove, no dia 7 de novembro, seminário sobre Inclusão e Equidade Racial nas Empresas. O evento discutirá o que pode ser feito no ambiente corporativo para aumentar a presença de pessoas pretas e pardas, inclusive nos cargos de liderança.

Seminário realizado pela Folha no dia 7 de novembro debate a inclusão e equidade racial nas empresas - Deagreez/ Adobe Stock

A primeira mesa de debates falará sobre o que as empresas precisam fazer antes, durante e depois do processo de contratação desses empregados, buscando criar um ambiente verdadeiramente inclusivo. Serão abordados aspectos como o envolvimento de líderes em todo o processo e os desafios a serem enfrentados.

Participam da conversa Natalia Paiva, diretora-executiva do Mover (Movimento Pela Equidade Racial), José Eduardo Santos, sócio da KPMG, Luiz Gustavo Lo-Buono, coordenador-geral de direitos humanos e empresas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Liliane Rocha, fundadora e CEO da Gestão Kairós e Luciene Cristina, gerente de Comunicação da Vale.

A segunda mesa debaterá a presença das mulheres negras na alta liderança das empresas. Atualmente, mulheres pretas e pardas são as pessoas mais afetadas pela desigualdade salarial e também estão menos presentes em espaços de decisão nas corporações. A proposta é discutir a importância de lugares cada vez mais inclusivos e receptivos, para além das áreas de diversidade.

Para este segundo momento, participam do debate Daniele Mattos, cofundadora e sócia na Indique Uma Preta, iniciativa de divulgação de vagas para mulheres negras, e Kátia Regis, coordenadora-geral de justiça racial e combate ao racismo do Ministério da Igualdade Racial.

O evento é realizado pela Folha, com o patrocínio da Vale. A mediação das mesas será feita por Flavia Lima, secretária-assistente de Redação e editora de Diversidade da Folha.

O webinário tem início às 10h, no prédio da Folha, na região central de São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo no site e no canal do jornal no Youtube.