Veja as melhores universidades para se preparar para as profissões em alta de 2024

O que 2024 reserva em termos de mercado de trabalho?



A Robert Half, consultoria especializada em recrutamento e seleção, preparou um relatório sobre os setores que estarão mais aquecidos no ano que vem.

Agora na 16ª edição, o Guia Salarial foi elaborado a partir de uma pesquisa que ouviu 2.000 profissionais qualificados no 1º semestre deste ano.

Engenharia, mercado financeiro, recursos humanos e tecnologia são algumas das áreas que estarão em alta em 2024 - Kasto/Adobe Stock

De acordo com o levantamento, 54% das empresas brasileiras planejam abrir novas vagas no próximo ano.



Quais são os setores em alta? Engenharia, finanças e contabilidade, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia, vendas e marketing.



Por quê? São áreas que devem ter...

Mais demanda por produtos e serviços;

Mais recursos financeiros;

Adoção de novas tecnologias.

"Quando falamos de setor, falamos da cadeia de serviços como um todo. Todas as empresas direta ou indiretamente relacionadas serão impactadas", afirma Leonardo Berto, gerente da Robert Half.



Abaixo, vamos destrinchar cada uma das áreas e, com base no RUF (Ranking Universitário da Folha), indicar quais são as melhores faculdades para elas.



O RUF é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil, feito pela Folha desde 2012. O deste ano acabou de sair do forno! Clique aqui para vê-lo na íntegra.

Todas as 203 universidades ativas no país são avaliadas, considerando componentes de mercado e de ensino. Entenda mais sobre a metodologia aqui.

Engenharia

Setores líderes em contratação: agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração e energia;

Profissionais mais procurados: gerente de cadeia de suprimentos, gerente de projetos, gerente de produção, especialista de ESG (governança ambiental, social e corporativa, na sigla em inglês);

Faixa salarial (a depender do tamanho da empresa):

Gerente de cadeia de suprimentos: de R$ 18.500 a R$ 32.000;

Gerente de produção/processos: de R$ 16.500 a R$ 29.900;

Engenheiro de ESG: R$ 8.600 a R$ 19.300.

Melhores universidades para engenharias, segundo o RUF:

Entre as públicas: Unicamp, USP, UFRJ, UFSC e UFMG;

Entre as particulares: PUC-Rio, FEI, PUCRS, Mackenzie e Unisinos.

Finanças e contabilidade

Setores líderes em contratação: saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B, infraestrutura;



Profissionais mais procurados: controller (encarregado pelo planejamento financeiro da companhia), tesoureiros e financeiros, analista contábil/fiscal, especialista em relações com investidor;



Faixa salarial (a depender do tamanho da empresa):

Controller: de R$ 17.500 a R$ 41.000;

Gerente de tesouraria/financeiro: de R$ 13.650 a R$ 29.200;

Coordenador de planejamento/controladoria: R$ 12.500 a R$ 21.750;

Analista contábil/fiscal pleno: de R$ 5.400 a R$ 8.200

Melhores universidades para economia e ciências contábeis, segundo o RUF:

Entre as públicas: USP, Unicamp, UFMG, UFRJ e UnB;

Entre as particulares: FGV-SP, FGV-Rio, PUC-Rio, PUC-SP e Mackenzie.

Jurídico

Setores líderes em contratação: escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia, saúde;



Profissionais mais procurados: advogado empresarial/M&A (fusões e aquisições, na sigla em inglês), especialista em contratos em geral, advogado tributário, especialista em compliance;



Faixa salarial (a depender do tamanho da empresa):

Advogado empresarial/M&A sênior: de R$ 13.600 a R$ 24.150;

Gerente jurídico: de R$ 13.150 a R$ 29.004;

Advogado de compliance sênior: R$ 11.911 a R$ 19.955;

Advogado consultivo tributário pleno: de R$ 8.600 a R$ 15.104;

Melhores universidades para direito, segundo o RUF:

Entre as públicas: USP, UFMG, UFRGS, UFRJ e UnB;

Entre as particulares: FGV-SP, FGV-Rio, PUC-SP, FDV-ES e Mackenzie.

Mercado financeiro

Setores líderes em contratação: bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs, fundos de private equity, assets;



Profissionais mais procurados: especialista de crédito, especialista contábil, RM private (responsável pela captação de clientes private), especialista de compliance/controles internos, analista de M&A;



Faixa salarial (a depender do tamanho da empresa):

Diretor de crédito e risco: de R$ 37.200 a R$ 56.850;

Gerente de relacionamento private: de R$ 24.350 a R$ 41.800;

Especialista de compliance/auditoria/controles internos: R$ 15.300 a R$ 23.450;

Analista de fusões e aquisições: de R$ 15.100 a R$ 23.050.

Melhores universidades para economia, segundo o RUF:

Entre as públicas: USP, Unicamp, UFMG, UFRJ, UnB;

Entre as particulares: FGV-SP, FGV-Rio, PUC-Rio, PUC-SP e Insper.

Recursos humanos

Setores líderes em contratação: saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B, infraestrutura;



Profissionais mais procurados: generalista, business partner (parceiro comercial), administração de pessoal/payroll, atração e seleção, remuneração;



Faixa salarial (a depender do tamanho da empresa):

Gerente de parceiro comercial: de R$ 18.300 a R$ 31.500;

Coordenador/especialista de recursos humanos: de R$ 11.500 a R$ 17.500;

Analista sênior de remuneração e benefícios: R$ 8.800 a R$ 13.200;

Analista sênior de administração de pessoal/payroll: R$ 6.700 a R$ 9.200.

Melhores universidades para Administração, Psicologia e Serviço Social, segundo o RUF:

Entre as públicas: UFRGS, UFRJ, USP, UFMG, Unesp e UnB;

Entre as particulares: PUC-SP, PUCRS, PUC-Rio, Unisinos e FGV-Rio.

Seguros

Setores líderes em contratação: seguradoras de grandes riscos, operadoras de saúde, resseguradoras, corretoras, insurtechs;



Profissionais mais procurados: analista/gerente de finanças, analista/gerente de crédito, analista/gerente de subscrição, executivo de contas/gerente comercial;



Faixa salarial (a depender do tamanho da empresa):

Gerente de crédito e risco: de R$ 20.950 a R$ 31.600;

Gerente de subscrição/técnico: de R$ 15.500 a R$ 23.350;

Analista de crédito e risco: R$ 8.900 a R$ 13.400;

Analista de finanças: R$ 7.100 a R$ 10.650.

Melhores universidades para administração, economia e ciências contábeis, segundo o RUF:

Entre as públicas: USP, Unicamp, UFSC, UFMG e UFRGS;

Entre as particulares: FGV-SP, FGV-Rio, PUC-Rio, PUC-SP, Mackenzie e Unisinos.

Tecnologia

Setores líderes em contratação: banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação;



Profissionais mais procurados: consultor ERP (planejamento de recursos empresariais), engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI;



Faixa salarial (a depender do tamanho da empresa):

Gerente de TI generalista: de R$ 20.400 a R$ 34.200;

Especialista/cientista de dados: de R$ 14.400 a R$ 24.100;

Consultor ERP: R$ 13.100 a R$ 21.900;

Analista de segurança pleno: R$ 8.400 a R$ 14.100.

Melhores universidades para computação, segundo o RUF:

Entre as públicas: Unicamp, USP, UFMG, UFRGS e UFPE;

Entre as particulares: PUC-Rio, PUCRS, PUC Minas, PUC-PR e UCB-DF.

Vendas e Marketing

Setores líderes em contratação: agronegócio, farmacêutico, varejo, tecnologia, energia;



Profissionais mais procurados: especialista em business intelligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing, analista de CRM (responsável por analisar dados e melhorar relacionamentos com clientes);



Faixa salarial (a depender do tamanho da empresa):

Gerente geral: de R$ 33.100 a R$ 78.550;

Analista de inteligência de mercado: de R$ 6.400 a R$ 13.700;

Analista de marketing - marketplace: R$ 5.350 a R$ 12.950;

CRM: R$ 4.000 a R$ 10.050.

Melhores universidades para comunicação social e propaganda e marketing, segundo o RUF:

Entre as públicas: UFMG, UFRGS, USP, UFSC e UFRJ;

Entre as particulares: ESPM-SP, PUCRS, PUC-SP, Cásper Líbero, e ESPM-RS.

Mas vale a pena trocar de área para trabalhar em um setor aquecido? É o que a orientadora profissional Bruna Garcia responde na seção Pergunte ao Especialista.

Pergunte ao Especialista

Bruna Garcia, orientadora profissional e cocriadora do podcast Foca no Trabalho - Arquivo pessoal

Escolher o curso da faculdade com base nas profissões mais promissoras é uma boa ideia?



Pode ser uma fonte de pesquisa para a tomada de decisão, mas não a única. O mercado de trabalho é muito dinâmico e, em cinco anos de graduação, muita coisa pode mudar. O cenário econômico do país pode ser outro ,e as profissões evoluem conforme a demanda. Para escolher um curso com consciência, é preciso entender quais são suas habilidades e interesses na área, conhecer a profissão a fundo e, principalmente, equilibrar necessidades pessoais com as de mercado.



Vale a pena mudar de carreira para entrar nos setores mais aquecidos?



Quando você está insatisfeito com a sua área atual, sim. E não é preciso investir em uma nova graduação para isso: às vezes, o que você já tem de conhecimento e formação pode agregar bastante para a nova área. Mas é bom lembrar que a escolha precisa estar conectada ao que você deseja para a sua vida. Não adianta só querer surfar na onda do momento se, no futuro, você for ficar infeliz com sua vida profissional.