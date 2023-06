Bet365 fica em silêncio até para receber prêmio de melhor site de apostas

São Paulo

A Bet365 é o principal site de apostas no Brasil, segundo a pesquisa O Melhor da Internet, do Datafolha. Mas, após os casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro envolvendo apostas, as empresas do setor têm evitado se pronunciar —mesmo não sendo alvos da investigação.

O site foi citado por 12% dos entrevistados pelo Datafolha, que ouviu 1.558 pessoas de todas as regiões e classes sociais do país. O levantamento foi feito entre 2 e 9 de maio.

Ilustração - Talita Persi

Desde novembro de 2022, o Ministério Público investiga um grupo envolvido na fraude de apostas esportivas em jogos dos campeonatos brasileiros das séries A e B de 2022. Estaduais de 2023 também estão na mira do órgão.

Segundo a investigação, aliciadores abordaram jogadores para que eles tomassem cartões de propósito. Em outros casos, a aposta envolvia a marcação de pênaltis. Assim, os apostadores acertavam palpites feitos nas casas de apostas, e os atletas ficavam com parte do lucro. Mais de 50 jogadores são citados no processo, e 15 já foram denunciados.

Por ora, os principais sites de apostas têm comentado o caso por meio do IBJR (Instituto Brasileiro do Jogo Responsável), criado por nove empresas. A organização, segundo os gestores, auxilia no desenvolvimento do setor no país.

Mas o site do instituto está praticamente inoperante. Ao menos até nesta quinta-feira (29), várias abas do portal não abriam. Procurado, o IBJR informou que a página está em construção e ficará pronta em breve.

O instituto, por enquanto, divulga notas pelo Linkedin. A mais recente, publicada no último dia 20, anunciou um convênio com o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) para a implementação de medidas relacionadas à publicidade do setor. "Nosso objetivo é apoiar a criação de um ambiente justo, seguro e regulamentado para o mercado de apostas e, com este convênio, estamos avançando em direção a isso", disse o diretor-presidente do IBJR, André Gelfi.

Em 2018, o então presidente, Michel Temer (MDB), sancionou a lei 13.756, que legaliza o setor de apostas esportivas no Brasil. Como toda legislação, porém, ela precisava ser regulamentada –o que o presidente subsequente, Jair Bolsonaro (PL), não fez durante seus quatro anos de mandato. Ele temia desagradar parte importante de sua base aliada, especialmente a bancada evangélica, que é resistente ao tema.

Agora, a regulamentação do setor é defendida tanto pelo atual governo quanto pelas casas. Inicialmente, o Ministério da Fazenda calculou em até R$ 15 bilhões o volume de impostos a ser arrecadados, mas nesta semana ajustou a conta para até R$ 6 bilhões. Procurada, a pasta informou que a regulamentação virá por meio de medida provisória e projeto de lei.

Mas quando ela virá ainda é incerto.

Até lá, vai ser difícil até mesmo bater na porta das empresas à procura de comentários. Por insegurança jurídica, elas estão sediadas no exterior.