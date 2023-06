Conectividade muda forma de comprar e utilizar veículos

São Paulo

A conectividade mudou a relação do brasileiro com os meios de transporte, seja na aquisição de um veículo, seja no uso de plataformas que facilitam deslocamentos.

Aplicativos de navegação e de transporte já conversam com os carros, que saem de fábrica aptos a receber novos serviços e atualizações. O mesmo ocorre nas plataformas desenvolvidas pelas montadoras, que permitem verificar o estado do veículo à distância e agendar serviços.

Empresas como Uber, OLX, Tesla e Google Maps são vencedoras nas categorias de transporte da pesquisa O Melhor da Internet, realizada pelo Datafolha - Talita Persi

Empresas que investem nessa interação facilitada aparecem em destaque na pesquisa O Melhor da Internet.

A pesquisa Datafolha foi feita entre 2 e 9 de maio de 2023, com 1.558 entrevistas online. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



Aplicativo de Transporte – Uber

Empresa promete mais transparência a motoristas parceiros

A Uber segue, com folga, como a mais citada na categoria. Na edição deste ano pesquisa, a empresa foi mencionada por 69% dos entrevistados.

Para manter a popularidade, a Uber tenta conhecer melhor seus parceiros no Brasil. Em maio, a companhia divulgou levantamento que ouviu 2.800 motoristas e entregadores de todo o país. Segundo o estudo, 68% dos trabalhadores concordariam em contribuir com a Previdência caso as plataformas automatizem o processo.

"As preferências desses trabalhadores apontam para a importância da construção de uma política pública que garanta mais proteção sem prejudicar a liberdade", afirma, em nota, Rafael Alloni, gerente de relações governamentais da Uber.

Poucos dias depois da divulgação do estudo, a Amasp (associação de motoristas de apps) anunciou uma paralisação dos profissionais. O objetivo era pressionar as empresas por aumento nos repasses.

Para contornar a insatisfação, a Uber aposta em tecnologia. A empresa apresentou novos recursos em um evento em maio. Uma das novidades é a ferramenta que mostra as áreas com maior tendência de ganhos. Há também a expansão do recurso de segurança para gravar viagens. Na convenção, a companhia prometeu mais transparência sobre a taxa de intermediação dos serviços prestados.

Uber

69% das menções

Fundação

2010, no Brasil desde 2014

Sede

San Francisco (EUA)

Usuários

30 milhões, com 1 milhão de motoristas no Brasil

Canais digitais

app e redes sociais

Carros Seminovos – OLX

Plataforma realiza um quinto das vendas do mercado

A redução temporária nos preços de carros zero-quilômetro tem impacto sobre o segmento de modelos usados. Embora seja esperada uma queda maior nos valores dos seminovos, representantes do setor acreditam que o mercado continuará aquecido.

"Quanto mais veículos zero-quilômetro chegarem ao mercado, melhor será para o nosso segmento", afirma, em nota, Enilson Sales, presidente da Fenauto (que reúne revendedores de veículos).

De acordo com a Fenabrave, que representa concessionários autorizados, as vendas de carros de passeio e veículos comerciais leves cresceram 6,3% na comparação entre os cinco primeiros meses de 2023 e igual período de 2022.

A cada cinco vendas realizadas nesse mercado, uma ocorreu por meio da plataforma OLX —a empresa mais lembrada na pesquisa Datafolha entre as que oferecem anúncios de seminovos. Foram 18% das menções espontâneas.

"Em média, a plataforma contabiliza 1,7 milhão de anúncios e 130 mil carros comercializados mensalmente, o que representa, para a empresa, 60% do marketshare dos veículos usados e seminovos anunciados no país", diz Flávio Passos, vice-presidente de autos e comercial da OLX.

O executivo diz que ainda vê muito espaço para o mercado de usados —que, na sua visão, está relacionado à sustentabilidade, com o aumento da vida útil dos veículos.

OLX

18% das menções

Fundação

2010

Sede

Rio de Janeiro

Usuários

cerca de 23 milhões por mês

Canais digitais

app, site e mídias sociais

Carro Conectado – Tesla

Sem loja no país, marca é a mais citada por fama global

O sedã Tesla Model Y foi o carro mais vendido no mundo no primeiro quadrimestre deste ano, segundo a consultoria Jato Dynamics. No total, 267,2 mil unidades foram licenciadas, com destaque para o mercado chinês. É a primeira vez que um automóvel 100% elétrico ocupa essa posição.

O aumento da produção e as seguidas reduções de preços impulsionaram a comercialização a ponto de a marca de Elon Musk superar a Toyota e seu Corolla.

Mesmo que seja raro ver um Tesla nas ruas brasileiras, a fama global da marca americana foi suficiente para torná-la a mais citada na categoria Carro Conectado, com 10% das menções. Entre os entrevistados pela pesquisa, 31% não souberam responder.

"A Tesla não conta com representação no Brasil. Isso significa que os veículos comercializados são provenientes de importadores independentes", diz Liandra Boschiero, da Osten Go. A empresa traz os modelos ao Brasil tanto para locação como para venda. Um dos carros à venda é o Model S Plaid, que custa cerca de R$ 1,5 milhão.

Tesla

10% das menções

Fundação

2003

Sede

Austin (EUA)

Usuários

1,31 milhão de unidades vendidas em 2022

Canais digitais

Site, app e redes sociais

Rota e Localização - Google Maps

Ferramenta passa a exibir caminhos mais sustentáveis

Os serviços de navegação se adequam à agenda ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança). Em abril, a Google Maps levantou dados sobre tendências de hábitos sustentáveis dos seus usuários e passou a exibir opções como rotas de carro mais rápidas e que consomem menos combustível, além de trajetos a pé.

No Brasil, segundo a empresa, a busca por caminhos a pé aumentou em 57% nos primeiros meses de 2023 em relação ao ano passado. A procura por áreas para trilhas e caminhadas também se expandiu: alta de 114% em relação a 2022.

A empresa, que foi a mais lembrada pelos entrevistados na categoria Rota ou Localização, com 51% das citações, tem ampliado o uso da inteligência artificial. Mapas imersivos permitem explorar melhor um bairro, com imagens tridimensionais. A experiência, que foi apresentada em maio, inclui indicadores de qualidade do ar e condições de tempo.

Google Maps

51% das menções

Fundação

2005

Sede

Mountain View (EUA)

Usuários

mais de 1 bilhão por mês

Canais digitais

app e site