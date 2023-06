Mais da metade dos homens usa plataformas para assistir a esportes, diz Datafolha

São Paulo

Quando a Copa do Mundo foi disputada no Qatar, no fim de 2022, uma novidade pegou a todos de surpresa —não foi o veto à cerveja ou Cristiano Ronaldo ter parado na reserva de Portugal. Com o streamer Casimiro Miguel à frente, a CazéTV exibiu vários jogos do Mundial nas plataformas digitais, gratuitamente, sempre com números expressivos de audiência.

Ao abordar os hábitos de consumo e comportamento na internet, a pesquisa nacional do Datafolha deste ano incluiu o tópico "assistir aos jogos de futebol ou outros esportes ao vivo", com resposta afirmativa de 43% dos participantes.

Porém, na estratificação por gênero, nenhum outro quesito apresentou tanta discrepância como este: 62% do público masculino contra 25% do feminino. Ainda entre os homens, o percentual ficou acima de outras atividades consideradas mais cotidianas, como compartilhar fotos em redes sociais (57%) ou até trocar emails (52%).

Casimiro Miguel e Galvão Bueno transmitiram a Copa em plataformas diferentes; o primeiro por meio de seu canal no Youtube, e o segundo pela Rede Globo - Reprodução

Por faixa etária, o perfil mais jovem também representa a maioria entre os consumidores de esporte ao vivo pela internet: 58% das pessoas entre 16 e 24 anos, contra 29% para as pessoas acima de 60.

O Datafolha ouviu 2.010 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país. Foram consideradas respostas apenas de entrevistados que disseram acessar a internet (1.908). A margem de erro é de três pontos percentuais.

A CazéTV já fazia exibições antes da Copa, mas se aproveitou de uma política de corte de custos da Globo, que antes tinha os direitos exclusivos, para fazer uma parceria com a Fifa por meio da LiveMode e furar a desejada bolha das transmissões do Mundial.

"Pela primeira vez, uma Copa do Mundo está sendo pensada para o público digital, para as ferramentas, com a linguagem e as pessoas escolhidas com esse objetivo. É inédito e histórico", comentou Mauricio Portela, sócio da LiveMode, às vésperas da competição.

Na CazéTV, o estilo de transmissão mescla o tradicional da TV aberta (com narrador, comentarista e repórter de campo) com os reacts que fizeram a fama do streamer Casimiro. Ele constantemente aparece em uma janelinha no vídeo, reagindo com expressões e seus comentários típicos, aproximando-se mais do descontraído torcedor do que de um analista da bola. Internautas também podem interagir ao vivo, deixando seus comentários.

Durante o Mundial, a plataforma digital quebrou seguidos recordes com exibições simultâneas no Youtube e na Twitch. Na eliminação do Brasil para a Croácia, a CazéTV chegou a 6,2 milhões de pico de aparelhos conectados. Atualmente, só no Youtube, são 8,28 milhões de inscritos.

No mundo pós-Copa, a plataforma continuou bem com jogos do Campeonato Carioca, superando 5 milhões de internautas conectados simultaneamente. Neste Brasileiro, fechou acordo com o Atlhetico-PR para as partidas do clube como mandante (mas estes não são gratuitos, custam R$ 1,99 mensais).

Até Galvão Bueno começou a navegar neste oceano após terminar sua longeva passagem pela Globo, em 2022. O locutor mais famoso do país estreou o Canal GB, no Youtube, com a transmissão na plataforma digital do amistoso Brasil x Marrocos, em março, alcançando pico de 1,5 milhão de internautas.

A internet tornou o bolo das transmissões muito maior, e com mais fatias. Ao contrário do que acontecia há poucos anos, hoje uma competição pode ter sua exibição fracionada em diferentes players, incluindo TV aberta, fechada e internet, incluindo aqui canais de streaming.

Na distribuição dos eventos esportivos, a Star+, streaming do grupo Disney, inclui as transmissões da ESPN, com direito a muitos jogos exclusivos de diferentes esportes na plataforma; a HBO Max, do grupo Warner, conta com os duelos da tradicional Champions League; Amazon Prime exibe jogos da NBA e WNBA; e Paramount+ tem jogos exclusivos da Libertadores e Sul-Americana. Isso sem contar a Globoplay, player do grupo Globo.

Na Paramount+, segundo o vice-presidente de streaming na América Latina Jose Calderoni, "os esportes estão se tornando vitais para o nosso público e para o nosso negócio, especialmente em nossas plataformas de streaming."

Para o executivo, a boa performance dos clubes brasileiros na Libertadores e Sul-Americana tem colaborado com a aproximação de assinantes com a plataforma. e, "embora não possamos fornecer métricas detalhadas, podemos confirmar que a inclusão de conteúdo esportivo ao vivo atrai novos públicos e aumenta o envolvimento de nossos usuários brasileiros existentes."

De acordo com a assessoria do grupo Warner Bros. Discovery, que inclui em seu portfólio a HBO Max, "esportes ao vivo são um dos principais pilares da marca, trazendo excelentes resultados desde o nosso lançamento, sempre figurando entre os títulos mais aquisitivos e mais assistidos na HBO Max."

"As competições como um todo apresentam resultados ótimos e ajudam a aumentar a base de assinantes ao longo de toda a temporada, e alguns jogos-chaves, entre eles clássicos, confrontos decisivos e partidas exclusivas na plataforma, elevam esses números a patamares", completa.

Talita Persi

Além da Champions League —a cereja do bolo—, a HBO Max exibe jogos do Campeonato Paulista (masculino e feminino), sempre com transmissões da TNT Sports, canal que faz parte do grupo.

E em breve a parceria Fifa e CazéTV estará de volta para a transmissão do Mundial feminino, que acontece entre julho e agosto. "Poder transmitir a segunda Copa em menos de um ano de CazéTV é realmente muito maneiro. A gente tá montando um time muito legal, que vive o dia a dia do futebol feminino (…) Estou ansioso para viver uma Copa do Mundo novamente", acrescentou Casimiro, anunciando a participação de Fernanda Gentil na competição.