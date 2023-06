Boca Rosa diz que detox digital melhorou sua saúde mental

São Paulo

Considerada a principal influenciadora de beleza em pesquisa do Datafolha, a empresária Bianca Andrade, 28, —conhecida como Boca Rosa— diz que o período que passou distante das redes sociais ajudou a melhorar a sua saúde mental.

A influencer aproveitou uma cirurgia de remoção de amígdalas em abril para tirar férias pela primeira vez em 12 anos de carreira. Por trabalhar com redes sociais, o descanso envolveu um mês sem os aplicativos no celular.

E ela garante não ter dado nem uma espiadinha. "É muito bom quando me perguntam isso porque eu vejo o quanto sou boa em ficar offline", diz em entrevista à Folha.

A influenciadora Bianca Andrade em seu escritório em São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Segundo Bianca, o detox digital foi importante para ela reparar no impacto das redes em sua saúde e refletir sobre a necessidade de estar conectada o tempo todo.

"Nos dias de hoje, quando o algoritmo vicia tanto a gente, é muito importante colocar os valores acima dos números. Essa foi a maior reflexão que eu tive [no período]", afirma.

Bianca diz ouvir de pessoas próximas que está mais tranquila, mais focada e menos ansiosa para querer estar por dentro de tudo. Além disso, acredita que o tempo pode ter servido de inspiração para que mais usuários questionem sua relação com a internet. "Se eu, que tenho meu business digital, me permiti, isso também é possível para outras pessoas."

A influenciadora admite ter tido vontade de postar e conversar com o público dela durante o detox, mas também conta ter curtido estar longe de comentários negativos.

Lembrada por 11% dos entrevistados pelo Datafolha, Bianca diz não ter medo de se posicionar. "Sei que eu posso usar essa visibilidade para defender o que eu acredito e para influenciar as pessoas de forma positiva, consciente e ética. E é uma das coisas que eu mais me sinto bem fazendo."

Bianca cresceu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e começou a trabalhar na internet aos 16 anos. Para ela, os estudos são o melhor caminho para ter uma carreira bem-sucedida.

Por isso lançou neste ano um curso de marketing digital e empreendedorismo feminino na comunidade. "Sou uma mina de favela que fez acontecer e tem projetos sociais voltados para a favela; quero que mais meninas empreendam e conquistem", disse.

O curso teve sete encontros com aulas sobre finanças, comércio e liderança ministradas por pessoas da própria equipe de Bianca, que já tinha dado algumas palestras para as meninas. "Foi muito legal, porque eu pude devolver um pouco de todo o conhecimento e informação que adquiri nesses 12 anos". diz.

Além do empreendedorismo, a influenciadora passou a investir no esporte. Desde março, ela patrocina a base do vôlei feminino do Corinthians e espera que a ação motive outras a repensarem como estão usando sua influência. "É lindo poder incentivar essas jovens a mudarem a vida por meio do esporte.

A pesquisa Datafolha foi feita entre 2 e 9 de maio de 2023, com 1.500 entrevistas online. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.