Tudo que você precisa saber sobre a Copa do Mundo feminina

Rio de Janeiro

Começa em julho a nona edição da Copa do Mundo de futebol feminino, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

Comandada pela sueca Pia Sundhage, a seleção brasileira tenta seu primeiro título na competição, que é dominada pelas americanas, tetracampeãs e vencedoras das duas últimas edições.

Tire suas principais dúvidas sobre o Mundial feminino a seguir.

Seleção brasileira feminina durante amistoso contra a Polônia, em 2019 - Daniela Porcelli - 8.out.2019/CBF

Quando começa a Copa do Mundo feminina?

A competição acontece de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.

Onde vai ser a Copa do Mundo feminina?

Na Austrália e na Nova Zelândia.

Quantos títulos da Copa do Mundo feminina o Brasil tem?

Nenhum. A melhor campanha verde-amarela foi em 2007, quando acabou derrotada pela Alemanha na final, por 2 a 0.

Onde assistir à Copa do Mundo feminina?

Na Globo, no SporTV e na CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel no YouTube.

Quem foram as últimas campeãs da Copa do Mundo feminina?

As seleções femininas da Alemanha (2007), Japão (2011) e Estados Unidos (2015 e 2019).

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo feminina?

No horário de Brasília:

24 de julho (segunda), 8h: Brasil x Panamá

Brasil x Panamá 29 de julho (quinta), 7h: Brasil x França

Brasil x França 2 de agosto (quarta), 7h: Brasil x Jamaica

Qual a convocação da seleção brasileira feminina para a Copa?

A lista será divulgada nesta terça-feira (27), às 16h (horário de Brasília).

Quem é a técnica da seleção brasileira feminina?

A sueca Pia Sundhage, 63, que comanda a equipe desde 2019. Como treinadora, ela foi bicampeã olímpica (2008 e 2012) com os Estados Unidos e prata com a Suécia na Rio-2016.

Como surgiu a Copa do Mundo feminina?

A Copa do Mundo feminina começou a ser disputada em 1991, na China. Antes do torneio oficial, houve um Mundial experimental disputado no mesmo país, em 1988.

Quem ganhou a primeira Copa do Mundo feminina?

Os Estados Unidos.

Quem tem mais títulos da Copa do Mundo feminina?

Também a seleção dos Estados Unidos, que é tetracampeã (1991, 1999, 2015 e 2019).

Quem é a maior artilheira de todas as Copas?

A brasileira Marta, que disputou 20 jogos e marcou 17 gols em cinco Mundiais. Ela é a maior artilheira da história das Copas entre homens e mulheres, ultrapassando o alemão Miroslav Klose, que tem 16.

Qual a premiação da Copa do Mundo feminina?

Desde US$ 30 mil (cerca de R$ 144 mil), para cada jogadora das seleções eliminadas na primeira fase, até US$ 270 mil (R$ 1,3 milhão) para cada uma das 23 jogadoras da equipe campeã.

Para as associações, o dinheiro distribuído vai variar de US$ 1,56 milhão (R$ 7,5 milhões) pela participação na fase de grupos a US$ 4,29 milhões (R$ 20,6 milhões) para a campeã.

Onde será sediada a Copa do Mundo feminina de 2027?

A sede ainda não foi definida. O Brasil é um dos candidatos e tem três concorrentes. O país enfrentará a África do Sul e duas candidaturas coletivas: a Bélgica, a Holanda e a Alemanha se apresentaram para sediar o torneio de maneira conjunta, assim como Estados Unidos e México. O resultado será anunciado em 17 de maio de 2024.