CEO do X, Linda Yaccarino ressuscita 'conselho de clientes' para atrair anunciantes

São Francisco (Califórnia) | Financial Times

Linda Yaccarino, CEO do X, anteriormente conhecido como Twitter, está reinstaurando seu "conselho de clientes", um grupo exclusivo de executivos de agências de marketing e publicidade, na mais recente tentativa de reconstruir relacionamentos com marcas que foram abalados após a aquisição da plataforma por Elon Musk.

"Animada para continuar o impulso em nosso negócio e estamos oficialmente trazendo de volta o conselho de clientes no outono", disse Yaccarino em um tweet na quinta-feira (10). A plataforma ainda não determinou quem fará parte do grupo.

Yaccarino, em sua primeira entrevista ao vivo na televisão desde que assumiu o comando da empresa em maio, disse à CNBC que algumas marcas, incluindo Coca-Cola e Visa, voltaram à plataforma, e que a taxa de execução operacional da empresa estava "bastante próxima do ponto de equilíbrio".

Elon Musk e Linda Yaccarino, CEO do X (antigo Twitter) - Angela Weiss and D Dipasupil/various sources/AFP

Ela respondeu a perguntas de usuários e anunciantes sobre se ela era capaz de operar sem interferência de Musk. "Eu tenho autonomia", ela disse. "Pense nisso simplesmente como uma espécie de corrida de revezamento. Elon trabalha na tecnologia, sonha com o que vem a seguir, passa o bastão para mim, eu levo ao mercado."

Plataformas de mídia social do Vale do Silício, como a Meta, há muito tempo criam fóruns exclusivos para ajudar a atrair dólares de publicidade, geralmente oferecendo aos maiores investidores uma visão privilegiada de produtos em ascensão, buscando seus conselhos sobre questões complexas e fornecendo garantias sobre "segurança da marca" —um termo da indústria que se refere ao risco de anúncios aparecerem ao lado de conteúdo problemático e notícia falsa.

Antes da aquisição de Musk, a X tinha um conselho de clientes que se reunia várias vezes por ano. As reuniões contavam com a presença de até 100 executivos de marketing de grandes marcas, bem como diretores de compras em agências de publicidade, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Quando Musk comprou a plataforma por US$ 44 bilhões em outubro do ano passado, o conselho se reuniu pela última vez no início de novembro. Anunciantes levantaram preocupações sobre a segurança da marca depois que o bilionário decidiu flexibilizar as políticas de moderação de conteúdo e demitir muitos moderadores e funcionários de vendas.

Uma pessoa que participou daquela reunião de novembro disse que Musk parecia insatisfeito com as perguntas. Pouco depois, X deixou de se comunicar com o grupo de longa data.

Seu renascimento ocorre enquanto Yaccarino, ex-chefe de publicidade da NBCUniversal, continua numa ofensiva encantadora para trazer de volta os anunciantes, muitos dos quais deixaram a plataforma devido ao estilo de liderança não convencional de Musk e às mudanças na moderação. A receita de publicidade da empresa caiu cerca de 50% desde que Musk assumiu, e a plataforma ainda tem fluxo de caixa negativo, de acordo com Musk.

Até agora, Yaccarino, que tem uma reputação de relacionamentos sólidos com anunciantes, teve algum sucesso, atraindo várias grandes empresas como a Mondelez a retornar e lançando novos controles de segurança de marca.

Ela também se encontrou com agentes de talentos na Creative Artists Agency e United Talent Agency, bem como celebridades de primeira linha em Hollywood no mês passado, enquanto a plataforma tenta conquistar artistas de destaque para aumentar o engajamento.

Durante a entrevista de quinta-feira, ela disse que os usuários em breve poderão fazer chamadas de vídeo sem precisar compartilhar seus números de telefone com ninguém. Ela reiterou o compromisso da empresa em facilitar pagamentos na plataforma.

No entanto, muitos executivos da indústria publicitária e de mídia alertam que o comportamento controverso de Musk pode minar qualquer boa vontade que Yaccarino traga.

Alguns notaram sua ausência no anúncio de rebranding para os usuários feito por Musk no mês passado, quando ele disse que o Twitter perderia seu conhecido logotipo de pássaro e se tornaria "X".

Mais tarde, ela escreveu na plataforma: "X é o estado futuro de interatividade ilimitada —centrado em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/bancos— criando um mercado global para ideias, bens, serviços e oportunidades."