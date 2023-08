Elon Musk alterou ícone do Twitter para X no iPhone; veja como manter passarinho azul

São Paulo

Nos iPhones e aparelhos da Apple, Elon Musk completou a repaginação do Twitter, que agora se chama X, no último dia 2. Além do nome, o ícone da aplicação passou a mostrar o novo logo da empresa, um X estilizado.

A nova identidade visual do Twitter gerou controvérsias: a generalidade estética deve criar dificuldades no registro da marca e o letreiro em formato de X que Musk colocou no topo da sede da rede social foi alvo de reclamações da vizinhança por poluição visual. Nas redes sociais, muitos dizem que é feio, mas há quem goste.

Logo antigo do Twitter, aparece de ponta-cabeça ao lado de smartphone, que mostra a conta de Elon Musk no X. O bilionário trocou sua foto de perfil para o novo logo no último dia 24 - Chris Delmas/AFP

Quem tem celular Android, ainda mantém a imagem do pássaro branco no fundo azul no aplicativo do Twitter, embora já veja o título "X".

Para preservar o logo clássico do Twitter, o dono do aparelho pode desativar atualizações automáticas do app na Play Store.

O novo logo está visível nos ícones do X para iPhone, mas o aparelho da Apple vem com um aplicativo nativo chamado "Atalhos", que permite criar um ícone personalizável pelo usuário.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Antes de qualquer coisa, baixe a imagem do logo clássico do Twitter em JPG.

Depois, abra "Atalhos" e veja como proceder na galeria abaixo.

O aplicativo X continuará no celular, mas quem quiser tem a opção de escondê-lo na segunda página de uma pasta qualquer.