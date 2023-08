Filme do Mario e novo 'Zelda' turbinam vendas da Nintendo

São Paulo

A Nintendo obteve um aumento de 50% em suas vendas no primeiro trimestre do seu ano fiscal (abril a junho de 2023) em relação ao mesmo período do ano passado. Em relatório divulgado no último dia 3, a empresa japonesa atribui o resultado ao sucesso de "Super Mario Bros. O Filme" e ao lançamento de "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".

Segundo o balanço, a Nintendo teve US$ 3,22 bilhões (R$ 15,7 bilhões) de receita bruta no trimestre, gerando no período um lucro operacional de US$ 1,29 bilhão (R$ 6,29 bilhões) –aumento de 82,4% em relação ao mesmo período no ano passado.

Cena do filme "Super Mario Bros. O Filme" - Universal Studios/Divulgação

A ótima recepção do novo "Zelda" em seu lançamento, no último dia 12 de maio, indicava que os resultados da empresa neste trimestre seriam animadores. Essa sensação foi corroborada pelas 18,5 milhões de cópias do jogo vendidas até o momento.

Mais surpreendente foi o impacto da animação do Mario nas receitas da empresa. Apesar do fenômeno já ter sido observado em games adaptados para outras mídias (casos de "The Last of Us", "The Witcher" e "Cyberpunk 2077", por exemplo), a Nintendo viu o filme lançado em 6 de abril --e assistido por mais de 168 milhões de pessoas-- impactar uma diversidade de produtos. Jogos com o personagem tiveram crescimento nas vendas.

1,67 milhão de cópias vendidas no período de "Mario Kart 8 Deluxe", lançado há mais de seis anos;

Crescimento de 190% na arrecadação com títulos para dispositivos móveis ("Super Mario Run" e "Mario Kart Tour", por exemplo) e royalties, alcançando US$ 222 milhões (R$ 1,1 bilhão) em receita.

Aumento de 13,9% nas vendas do Nintendo Switch em relação ao ano anterior, com 3,91 milhões de unidades comercializadas.

Esse último número é especialmente impressionante tendo em vista que o aparelho deve chegar à sua obsolescência em menos de dois anos, no mais tardar. Algumas publicações apontam que o sucessor do Switch chegará ao mercado no segundo semestre do ano que vem.

Oficialmente, porém, a empresa não dá sinais de que pretende abandonar o seu atual console.

"A respeito do hardware, ao continuar observando o apelo do Nintendo Switch, nós buscamos não apenas colocar um sistema em cada lar, mas vários em cada residência, ou até mesmo um para cada pessoa", afirmou a Nintendo no relatório.



"Outro objetivo é lançar constantemente novas opções para que mais consumidores continuem jogando o Nintendo Switch por um tempo ainda maior, permitindo maximizar as vendas de hardware."

Seja como for, o inusual sucesso de uma plataforma em fim de ciclo gera uma vantagem estratégica para a Nintendo. O lucro obtido agora é crucial para que a empresa consiga manter seus gastos em marketing e pesquisa e desenvolvimento que o futuro console inevitavelmente irá demandar. Bom para Mario e sua turma.

Vampire Hunters

(PC)

Se você gostou de "Vampire Survivors" precisa experimentar o game criado pelo Gamecraft Studios, de Belo Horizonte. Como o nome já entrega, o jogo se inspira na fórmula do título que viralizou em 2022, mas a adapta para um FPS (jogo de tiro em primeira pessoa) com estética que lembra games dos anos 1990, como "Doom". O jogo consegue reproduzir o looping viciante de "Vampire Survivors", com partidas curtas e melhorias constantes, dando aquele sentimento de "só mais uma rodada" que os jogadores conhecem tão bem.

Uma cópia do jogo foi cedida para a realização deste texto.

Imagem do jogo 'Vampire Hunters', do estúdio mineiro Gamecraft Studios - Divulgação

A fabricante de brinquedos Hasbro se desculpou com a Activision Blizzard após representantes da empresa dizerem em uma entrevista que os arquivos de games antigos da série "Transformers" haviam sido perdidos pela desenvolvedora e, por isso, os jogos não estariam disponíveis em serviços de games por assinatura, o que não era verdade.

A Microsoft começou a disponibilizar peças avulsas de controles de Xbox para usuários que queiram consertá-los por conta própria. O programa, no entanto, só está disponível na América do Norte no momento.

Em balanço de seu primeiro trimestre do ano fiscal, a Sega afirmou que as vendas de seus jogos ficaram abaixo das expectativas, com 4,87 milhões de unidades vendidas. A empresa, porém, afirmou que isso não afetou o resultado geral da empresa, já que algumas despesas esperadas acabaram não acontecendo.

A Square Enix anunciou uma parceria com a Microsoft para levar seus jogos para os consoles Xbox. Em evento da empresa –que tem parceria de longa data com a Sony–, o CEO Takashi Kiryu disse que os fãs podem esperar jogos da série "Final Fantasy" nos consoles Xbox em breve, a começar pelo MMO "Final Fantasy 14" no ano que vem.

O remake de "Resident Evil 2" se tornou o game mais vendido da franquia, com 12,6 milhões de unidades vendidas. Após atualização no site da Capcom, o game lançado em 2019 aparece com pouco à frente de "Resident Evil 7", com 12,4 milhões de cópias vendidas desde 2017.

Cerca de 24 horas após seu lançamento, no último dia 3, o aguardado RPG "Baldur's Gate 3" alcançou a marca de 500 mil jogadores simultâneos na Steam. O jogo chegou a ficar em terceiro na lista de mais jogados da plataforma, só atrás de "CS:GO" e "Dota 2".

9.ago

"30XX": R$ 52,81 (PC), preço não disponível (Switch)

10.ago

"Atlas Fallen": R$ 179,90 (PC), R$ 299,95 (PS 5, Xbox X/S)

"Stray": R$ 89,96 (Xbox One/X/S)

"Stray Gods: The Role-Playing Musical": R$ 177,45 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

15.ago

"Everspace 2": R$ 199,95* (Xbox X/S*), R$ 249,50 (PS 5)

"Hammerwatch II": preço não disponível (PC)

"Moving Out 2": R$ 109 (PC), R$ 159,90 (Switch, Xbox One/X/S), preço não disponível (PS 4/5)

*Disponível no Xbox Game Pass