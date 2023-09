Discord tem instabilidade nesta sexta e bloqueia acesso de usuários

São Paulo

O Discord está com instabilidade na manhã desta sexta-feira (29). Ao tentar acessar a ferramenta, principalmente no navegador Chrome, o usuário é informado que seu acesso está bloqueado e não é possível visualizar as páginas.

O programa estava mais estável nos smartphones e no navegador Firefox.

No Brasil, o site DownDetector, que monitora quase em tempo real as reclamações dos usuários, passou a registrar aumento nas queixas a partir das 8h14, sendo que o pico ocorreu às 9h07, com 1.250.

Tela do Discord com a mensagem que o acesso está bloqueado - Reprodução/Discord

Já nos EUA, o crescimento de reclamações teve início às 6h49, com 4.132. O pico foi às 7h04, com 5.717, e manteve a média entre 4.000 e 5.000 nas duas horas seguintes.

O Discord informou em sua conta oficial no X, ex-Twitter, que está trabalhando para corrigir o problema. "Estamos cientes de um problema que impede os usuários de acessar o aplicativo. Nossa equipe está investigando o caso".

Nas redes, internautas postaram vários memes com a situação. Veja abaixo alguns deles