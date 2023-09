Meta paga R$ 900 mi para devolver escritório em Londres, após avanço de trabalho híbrido

Londres | Financial Times

A Meta pagou 149 milhões de libras (cerca de R$ 900 milhões) para rescindir seu contrato de locação em um importante empreendimento em Londres, próximo ao Regent's Park, à medida que o trabalho híbrido leva grandes empresas de tecnologia a reduzir seu espaço de escritório.

A British Land, que é proprietária do prédio no 1 Triton Square, alertou nesta terça-feira (26) para um impacto de curto prazo nos lucros, pois agora terá que encontrar um novo inquilino para o prédio de oito andares em um desafiador mercado de escritórios de Londres.

"É uma quantia impressionante de dinheiro. Em meus 20 anos, não consigo pensar em um inquilino pagando [tanto] para devolver um espaço que não ocupa", disse Matthew Saperia, analista da Peel Hunt.

A notícia é o mais recente sinal da determinação das grandes empresas de tecnologia em reduzir custos cortando espaços de escritório, à medida que mais funcionários trabalham em casa. A contração afetou cidades como São Francisco, nos Estados Unidos, que dependem muito das empresas de tecnologia. Inquilinos de escritórios e mercados europeus, incluindo Dublin e Londres, também não foram poupados.

Colm Lauder, analista imobiliário da Goodbody, estimou que a Meta agora está propondo sublocar ou devolver cerca de 1 milhão de pés quadrados (cerca de 93 mil metros quadrados) de espaço de escritório na Europa, principalmente em Londres e Dublin.

A British Land afirmou que a saída da Meta afetaria seus ganhos por ação em 0,6 pontos nos seis meses até março do próximo ano, mas manteve suas expectativas de ganhos para o ano inteiro de 2024, creditando a coleta melhor do que o esperado de aluguéis atrasados durante a pandemia.

De acordo com analistas do BNP Paribas Exane, a Meta tinha mais 18 anos de contrato de aluguel e pagou o equivalente a cerca de sete anos de aluguel para se livrar da obrigação, o que poderia permitir à British Land alugar novamente a propriedade por um valor mais alto.

A ação do proprietário do Facebook proporciona uma injeção de dinheiro para a British Land. O CEO Simon Carter disse que isso "nos permite acelerar nossos planos de reposicionar" o complexo de escritórios próximo ao Regent's Park como um local para empresas de ciências da vida.

A Meta nunca se mudou para o 1 Triton Square, mas deixou o espaço em 2021 após uma grande reforma. O CEO Mark Zuckerberg embarcou em cortes drásticos na empresa, demitindo dezenas de milhares de funcionários. Ele também se comprometeu a reduzir o espaço de escritório, pedindo aos funcionários híbridos que compartilhem mesas.

A empresa sediada no Vale do Silício informou em um recente arquivamento regulatório nos EUA que registrou US$ 3,35 bilhões em custos de reestruturação relacionados à consolidação de instalações após iniciar o programa de corte de custos no ano passado. Isso torna as rescisões antecipadas de contratos de aluguel e outros custos relacionados a escritórios o maior componente de um esquema que já incorreu em um total de US$ 5,41 bilhões em encargos de reestruturação até o momento.

Em dezembro do ano passado, a Meta afirmou que não ocuparia o Triton Square e, em vez disso, sublocaria o espaço. A empresa ainda possui um segundo prédio de escritórios da British Land nas proximidades, na 10 Brock Street, e recentemente ocupou todos os 10 andares.

No ano passado, a Meta encerrou contratos de aluguel em Nova York e pausou um plano de expansão em Austin, Texas. Anteriormente, a empresa informou ao Financial Times que estava avaliando sua "presença imobiliária global como um todo", pois "os últimos anos trouxeram novas possibilidades em relação ao papel do escritório, e estamos priorizando investimentos focados e equilibrados para apoiar nossas prioridades estratégicas de longo prazo mais importantes".

A British Land informou que alugou 262 mil pés quadrados em seu portfólio de escritórios em Londres nos últimos cinco meses, até o final de agosto, com aluguéis 8% acima das estimativas dos avaliadores. A empresa relatou neste mês um desempenho melhor do que o esperado em seus parques de varejo fora da cidade. As ações da empresa subiram 3% na tarde de terça-feira.

A Meta se recusou a comentar.