Mudança no Unity pode impactar todo o mercado de games; entenda

A Unity Technologies, fabricante do Unity, um dos motores de jogo mais utilizados da atualidade, anunciou na última semana uma mudança em sua estratégia de negócios. A partir de janeiro do ano que vem, a empresa começará a cobrar alguns centavos de dólar por instalação de jogos de sucesso desenvolvidos com seu produto.

A mudança pegou de surpresa os desenvolvedores, que reagiram com pesadas críticas, e pode resultar em alterações significativas no mercado. Entenda o caso:

Logo do Unity - Reprodução

O que é um motor de jogo? Do inglês"game engine", é um conjunto de ferramentas e programas de computador que ajudam os desenvolvedores a criar seus jogos.

Nos primórdios da indústria, os desenvolvedores precisavam fazer seus próprios motores de jogo antes de criar o game propriamente dito, o que dificultava e limitava a produção. Hoje, porém, há empresas que vendem soluções prontas para isso.

Os "engines" mais utilizados são o Unreal Engine, criado pela americana Epic Games em 1998, e o Unity, inventado em 2004 por uma então pequena desenvolvedora de games dinamarquesa chamada Over the Edge Entertainment, atualmente Unity Technologies.

O que é o Unity? Um dos mais popularesmotores de jogo da indústria de games. Foi lançado comercialmente em 2005. Seu sucesso está ligado à chegada ao mercado do primeiro iPhone, em 2007, e à popularização dos smartphones e dos jogos mobile.

Que jogos são feitos em Unity? Cerca de 230 mil desenvolvedores já utilizaram o motor de jogo e lançaram mais de 750 mil games com o "engine". Entre os mais conhecidos estão:

"Pokémon GO"

"Free Fire"

"Genshin Impact"

"Hearthstone"

"Among Us"

"Fall Guys"

"Hollow Knight"

Como o Unity se financia? Basicamente de duas formas:

Assinatura e venda de softwares de desenvolvimento: o preço varia de acordo com o tamanho da empresa e a quantidade de recursos que ela necessita. Há inclusive uma versão gratuita, voltada para pequenos desenvolvedores e estudantes. Anúncios e microtransações: uma porcentagem do valor arrecadado pelas desenvolvedoras com propaganda e microtransações realizadas através dos softwares de monetização do Unity é repassada para a empresa.

Essa segunda fonte é a mais rentável para a Unity, porém vem diminuindo desde 2021, quando a Apple mudou sua política de privacidade e dificultou a entrega de anúncios direcionados nos apps.

Que mudanças a Unity anunciou? Passando por dificuldades financeiras e após demitir cerca de 8% de seus funcionários em maio, a empresa começará a cobrar uma "Runtime Fee" (Taxa de Tempo de Execução) a partir de janeiro de 2024.

A taxa —que pode ir de US$ 0,005 a US$ 0,20 por instalação de game feito com o motor de jogo— só vale para games que ultrapassarem um determinado patamar, começando em 200 mil instalações e US$ 200 mil de receita anual. Tanto o valor da cobrança quanto o início dela dependem do nível da assinatura do desenvolvedor, sendo que as mais baratas têm taxas maiores e limites menores.

Como os desenvolvedores reagiram? Muito mal. Logo após o anúncio, vários desenvolvedores indies, que serão especialmente afetados pela nova cobrança, se manifestaram nas redes sociais, indicando confusão sobre as novas regras e reclamando das decisões da empresa.

Segundo o site Mobilegamer.biz, alguns estúdios de jogos mobile iniciaram um boicote às ferramentas de monetização da Unity. Além disso, Xalavier Nelson Jr., fundador do estúdio indie Strange Scaffold, afirmou ao site Axios que já há conversas entre desenvolvedores para a abertura de um processo coletivo contra a empresa.

A situação chegou a níveis extremamente preocupantes na última quinta-feira (14), quando, segundo a Bloomberg, a Unity cancelou um evento e fechou dois escritórios após receber ameaças de morte. A polícia de San Francisco disse que ameaças foram feitas por um funcionário da própria empresa, afirmou o site Polygon.

Do que os desenvolvedores reclamam? Os desenvolvedores consideraram a medida como uma quebra de confiança e, mesmo aqueles que não serão afetados, começaram a ponderar se um investimento de longo prazo no Unity não poderia ser frustrado por uma nova mudança intempestiva em suas formas de cobrança.As principais reclamações são:

Falta de transparência: O comunicado da empresa não explicava como a contagem de instalações seria feita tecnicamente. A Unity afirma que usa uma tecnologia própria para a contagem de instalações, indicando que esse número não será verificável de forma externa ou mesmo pelos próprios desenvolvedores.

Informações conflitantes: A empresa chegou a afirmar que se um usuário desinstalar e reinstalar um jogo, a taxa seria cobrada duas vezes. Depois, voltou atrás, e afirmou que a taxa só seria cobrada mais de uma vez se o jogo for instalado em dispositivos diferentes (por exemplo, um celular ou PC novo)

Pagamento por instalação: Ao invés de optar por cobrar uma porcentagem da receita (como praticado pelo Unreal Engine), a cobrança por instalação pode resultar grandes perdas para títulos grátis e vendidos a preço baixo ou que dêem acesso ao conteúdo em múltiplas plataformas por um valor único

Prazo curto para implantação: Em geral, games demoram anos para serem desenvolvidos, mas a nova taxa passará a valer em menos de quatro meses, o que deixa alguns desenvolvedores sem chance de optar por outro "engine"

O que a Unity argumenta? Que a nova taxa atingirá menos de 10% dos seus clientes e que os limites estabelecidos para o início da cobrança fazem com que apenas títulos que têm sucesso comercial sejam impactados.

Isso pode afetar a indústria brasileira de games? Sim. O Unity é disparado o motor de jogo mais utilizado pelos desenvolvedores nacionais.

Segundo a última Pesquisa da Indústria Brasileira de Games, divulgada pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos), 79% das empresas nacionais de jogos eletrônicos apontaram o Unity como "engine" mais utilizado em 2022. O Unreal Engine aparece numa distante segunda colocação, com 25%.

Quais outros impactos essa mudança pode ter? Os desenvolvedores agora aguardam as mudanças prometidas pela Unity e, pelo menos em parte, alguns pontos criticados devem ser revistos. Caso a mudança seja mínima, alguns possíveis impactos podem ser:

Adiamentos e debandada: Empresas descontentes e no início de desenvolvimento de um jogo podem optar por mudar de "engine". Não é uma alteração fácil, mas alguns desenvolvedores já manifestaram esse interesse nas redes sociais. Com isso, é possível que alguns projetos sejam revistos, adiados ou até cancelados.

Menos promoções: Com cobranças fixas por download, os desenvolvedores de jogos feitos em Unity podem ficar menos propícios a colocar os títulos em oferta. Tanto para não reduzir sua margem de lucro quanto para não ultrapassar facilmente a barreira de número de instalações que dá início à cobrança.

Fim da filantropia: Prática comum no mercado indie, a venda de jogos a preço reduzido em ações beneficentes pode estar com os dias contados. A Unity diz que haverá um mecanismo para que as instalações nesses casos não contem para o seu limite. Ainda assim, há muitas dúvidas sobre como isso funcionaria.

Pepino para serviços de assinatura: Também não está claro como seriam contabilizadas as instalações de games obtidos em serviços por assinatura ou jogados na nuvem. A princípio, a Unity disse que cobraria a taxa das publicadoras, o que, no mínimo, fará com que as donas desses serviços pensem duas vezes antes de aceitar um novo jogo em Unity em suas plataformas.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

A Little to the Left

(PC, Switch)

Esse é mais um título da série de jogos para relaxar e especialmente atrativo para aqueles que amam ver tudo bem organizado. O jogo é composto por uma série de pequenos quebra-cabeças, em que o jogador precisa descobrir a lógica por trás dos objetos apresentados e arrumar tudo da melhor forma possível. Ainda que não sejam necessárias grandes elucubrações para adivinhar as respostas, algumas fases exigem pensamento fora da caixa e alguma dose de tentativa e erro.

Imagem do jogo 'A Little to the Left' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Apple anunciou o novo iPhone 15 Pro com destaque para a possibilidade de rodar jogos de ponta no dispositivo móvel. Segundo a empresa, o aparelho terá suporte à tecnologia "ray tracing" e receberá jogos como "Assassin’s Creed: Mirage", "Death Stranding" e o remake "Resident Evil 4".

O anúncio foi visto como um evento que pode dar novo ânimo aos jogos mobile. O preço do telefone, no entanto, deve ser um impeditivo para a sua popularização. O aparelho será vendido no Brasil por preços a partir de a partir de R$ 9.299, similar ao de um computador de ponta.

O Senado realizará na próxima quarta-feira (20) uma sessão temática sobre o Marco Legal de Games e Jogos de Fantasia. Após a sessão, o projeto deverá ser votado. A proposta é criticada pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos) e tem apoio da ABFS (Associação Brasileira de Fantasy Sports).

A Electronic Arts anunciou que o Projeto Rene, como vem sendo chamado o novo game da série "The Sims", será um título gratuito. Segundo informado em um evento virtual sobre a franquia, a empresa cobrará somente pelos pacotes de expansão que serão lançados após o jogo base, em estratégia similar à adotada hoje em "The Sims 4".

Quase metade dos funcionários do Ascendant Studios foram demitidos semanas depois do lançamento de "Immortals of Aveum", jogo que mistura mágica com jogabilidade de tiro em primeira pessoa. Em mensagem no X, o CEO da empresa, Bret Robbins, afirmou que o ajuste de pessoal era necessário agora que o jogo foi lançado.

A Ubisoft planeja fechar seu estúdio de jogos mobile em Londres, responsável pela série "Hungry Shark", afirmou o site GamesIndustry.biz. Segundo comunicado da empresa, o trabalho nos títulos da franquia será transferido para seu estúdio em Barcelona.

Em evento virtual repleto de remakes, a Nintendo anunciou o retorno da série "F-Zero", agora em um jogo de corrida MMO gratuito para assinantes do serviço Nintendo Switch Online. Já em 2024 serão lançados para o console "Mario vs. Donkey Kong", remake do jogo de quebra-cabeças para Game Boy Advance, "Luigi's Mansion 2 HD", originalmente no 3DS, e "Paper Mario: The Thousand Year Door", RPG lançado para o GameCube.

O game brasileiro de corrida "Horizon Chase 2", da antiga Aquiris (hoje Epic Games Brasil), também foi destaque do evento da Nintendo. Foi anunciado o início da venda do game no Switch já na última quinta-feira (14).

O lançamento do jogo de tiro gratuito "XDefiant", da Ubisoft, foi adiado por problemas na certificação do título para consoles. O produtor-executivo Mark Rubin afirmou no site do jogo que espera conseguir lançar o game ainda em outubro deste ano.

A Ablegamers Brasil, organização que combate o isolamento social de pessoas com deficiência através dos videogames, realiza um evento virtual beneficente no próximo sábado (23), das 13h às 21h. As doações arrecadadas no evento, transmitido pelo canal da w7m esports na Twitch, serão usadas para o crescimento da organização e compra de controles adaptados.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

20.set

"Party Animals"*: R$ 64,95 (PC, Xbox One/X/S)

21.set

"Astrea" (jogo brasiliero): preço não disponível (PC)

"Days Of Doom": R$ 88,99 (Switch), R$ 114,95 (Xbox One/X/S), preço não disponível (PC, PS 4/5)

"Payday 3"*: R$ 199 (PC), R$ 220 (Xbox X/S, PS 4/5)

"Resident Evil 4 Separate Ways"**: R$ 48 (PC), R$ 51,50 (Xbox X/S), R$ 53,90 (PS 4/5)

26.set

"Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"**: R$ 99,99 (PC), R$ 124 (Xbox X/S), R$ 159,90 (PS 5)

"El Paso, Elsewhere": preço não disponível (PC, Xbox One/X/S)

"Mineko's Night Market": R$ 117,45 (Switch), preço não disponível (PC)

"Paleo Pines": R$ 85,85 (Switch, Xbox One/X/S), R$ 149,50 (PS 4/5), preço não disponível (PC)

*Disponível no Xbox Game Pass

**Expansão

Promoção da semana