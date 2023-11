Celebridades e tiktokers judeus cobram que rede social combata antissemitismo

The New York Times

Várias celebridades judias e criadores de conteúdo do TikTok confrontaram executivos da rede social e outros funcionários em uma reunião privada na noite de quarta-feira (15), cobrando mais ações de combate ao aumento do antissemitismo e de ameaças na ferramenta.

A reunião, realizada em uma chamada de vídeo por cerca de 90 minutos e com a participação de mais de 30 pessoas, incluiu os atores Sacha Baron Cohen, Debra Messing e Amy Schumer. O chefe de operações do TikTok, Adam Presser, e o chefe global de operações de usuários, Seth Melnick, propuseram o encontro para ouvir os criadores e saber o que podem melhorar no aplicativo em relação ao conflito entre Israel e Hamas, segundo uma gravação da reunião obtida pelo The New York Times.

As celebridades e criadores descreveram, às vezes com retórica inflamada, como as ferramentas do TikTok não impediram uma enxurrada de comentários como "Hitler estava certo" ou "Espero que você acabe como Anne Frank" em vídeos postados por eles e outros usuários judeus.

"O que está acontecendo no TikTok é que está criando o maior movimento antissemita desde os nazistas", disse Cohen, que aparentemente não possui uma conta oficial no TikTok, no início da videoconferência. Ele criticou imagens violentas e desinformação na plataforma, dizendo a Presser que ele "deveria se envergonhar" e que o TikTok poderia ter algum recurso para corrigir o antissemitismo em sua plataforma.

Os dois executivos do TikTok, que também são judeus e moram nos Estados Unidos, adotaram um tom conciliatório na maior parte da reunião. "Obviamente é verdadeiro muito do que Sacha diz", disse Presser, referindo-se aos comentários do ator e diretor de que as empresas de mídia social precisavam adotar mais providências. Presser afirmou que não havia um "botão mágico" para lidar com todas as preocupações mencionadas na reunião.

O TikTok está tentando urgentemente combater as crescentes alegações de que está promovendo conteúdo pró-palestino e anti-Israel por meio de seus feeds. Vários parlamentares dos Estados Unidos voltam a falar em banir o aplicativo, que é de propriedade da empresa chinesa ByteDance, argumentando que Pequim pode estar influenciando o conteúdo promovido pelos algoritmos da plataforma.

O discurso de ódio antissemita e islamofóbico aumentou em muitos serviços online desde o início da guerra entre Israel e Hamas. O conteúdo antissemita aumentou mais de 919% no X (antigo Twitter) e 28% no Facebook no mês desde 7 de outubro, de acordo com a Liga Anti-Difamação, um grupo judeu de advogados. O TikTok ganhou atenção especial por causa de seus laços com a China, e seu poderoso algoritmo direciona conteúdo para 150 milhões de usuários nos Estados Unidos.

"Se você pensar em 7 de outubro, a razão pela qual o Hamas conseguiu decapitar jovens e estuprar mulheres foi porque eles foram alimentados com imagens desde que eram crianças pequenas que os levaram a odiar", afirmou Cohen na reunião. Ele acusou o TikTok de alimentar conteúdo igualmente incendiário para os jovens.

"Reconhecemos que este é um momento incrivelmente difícil e temeroso para milhões de pessoas ao redor do mundo e em nossa comunidade do TikTok", disse a empresa em um comunicado. "Nossa liderança tem se reunido com criadores, sociedade civil, especialistas em direitos humanos e partes interessadas para ouvir suas experiências e ter uma avaliação sobre como o TikTok pode continuar sendo um lugar para a sociedade, para descobertas e compartilhamento autêntico".

O TikTok organizou a reunião de quarta-feira com os criadores em resposta a uma carta aberta que eles enviaram na semana passada criticando a empresa.

Um usuário do TikTok, que não pôde ser identificado pela gravação, ficou incrédulo com uma "Carta à América" escrita por Osama bin Laden duas décadas atrás, que viralizou no TikTok nesta semana, encontrando apoio entre parte dos jovens americanos. Na carta, Bin Laden justificou o assassinato de americanos e expressou ódio pelos judeus e raiva pela Palestina.

A pessoa disse que a carta se tornou o "assunto do aplicativo" e acrescentou: "Em relação aos tópicos em alta agora, enquanto falamos, essa tendência precisa acabar. Este aplicativo precisa banir esta carta".

O TikTok disse que estava removendo o conteúdo e investigando como ele chegou à plataforma.

A enfermeira Miriam Ezagui, criadora de conteúdo para o TikTok com 1,9 milhão de seguidores, disse que algumas ferramentas populares de edição no aplicativo estavam sendo usadas por alguns usuários para distorcer suas palavras em um vídeo e enviar ondas de ódio em sua direção.

Presser disse que o uso das ferramentas para perpetuar o ódio era mais uma "bandeira importante" para a empresa investigar. "Nós podemos fazer melhor", analisou.

Debra Messing, que tem mais de 37 mil seguidores no TikTok, pressionou os executivos sobre a moderação do TikTok do slogan pró-palestino "do rio ao mar", que parte dos americanos considera um chamariz para erradicar Israel. Ele foi considerado antissemita pela Liga Anti-Difamação e apareceu em mensagens e comentários para muitos usuários judeus do TikTok, independentemente do que eles estão postando.

O chefe de operações do TikTok afirmou que a frase está sendo analisada por 40 mil moderadores do TikTok. "Onde está claro exatamente que eles querem dizer 'matar os judeus, erradicar o estado de Israel', esse conteúdo será retirado", disse Presser ao grupo. "Nossa abordagem desde 7 de outubro tem sido que, nos casos em que as pessoas usam a frase em que não está claro ou que alguém está apenas usando casualmente, isso tem sido considerado discurso aceitável".

A noção de que o termo é usado "casualmente" incomodou vários participantes da reunião. Messing pediu à empresa que reconsiderasse sua posição. "É muito mais responsável proibi-lo neste momento do que dizer: 'Ah, bem, algumas pessoas o usam de maneira diferente do que foi criado para significar'. Entendo que vocês estão em um lugar muito, muito difícil e complicado, mas vocês também são a principal plataforma para a disseminação do ódio aos judeus."

Outro questionamento feito pelos famosos e criadores de conteúdo foi o impedimento de entrar em contato direto com usuários do TikTok para combater ameaças. Uma criadora disse que, quando relatou ter sido ameaçada, o TikTok levou de três a cinco dias para responder.

Os executivos informaram que, embora o TikTok costumasse ter gerentes para cada criador de conteúdo, isso se tornou mais difícil à medida que a empresa crescia. Agora, a empresa está reorganizando suas equipes de gerenciamento para melhorar o atendimento.

"Ouvir que este lugar, esta plataforma, esta comunidade que trouxe tanta alegria e ajuda a cada um de vocês como indivíduos está se tornando um lugar onde vocês não têm certeza se querem passar o tempo, é devastador", disse Presser.