Com palavrões, Musk critica anunciantes que deixaram X após post antissemita

Nova York | Reuters

O bilionário Elon Musk disse aos anunciantes que abandonaram a rede social X (antigo Twitter) por causa de conteúdo antissemita para "se foderem". O comentário foi feito durante entrevista repleta de palavrões nessa quarta-feira (29) ao DealBook Summit, do jornal The New York Times.

Musk pediu desculpas repetidas vezes por ter publicado um tuíte em 15 de novembro em que concordou com uma publicação antijudaica e também hostilizou as empresas que suspenderam ou cancelaram campanhas publicitárias.

Elon Musk ofendeu anunciantes que deixaram a X, ex-Twitter, após post antissemita - Michael M. Santiago - 29.nov.2023 / Getty Images via AFP

O bilionário apoiou um usuário que afirmou que os judeus estavam alimentando o ódio contra os brancos. Em sua publicação, Musk disse que o usuário, que fez referência à teoria da conspiração da "Grande Substituição", estava falando "a verdade real".

A atitude foi seguida de uma série de críticas, e diversos anunciantes anunciaram suspensão ou cancelamento de campanhas publicitárias na rede social. De acordo com o jornal The New York Times, a X pode perder até US$ 75 milhões em receita por causa do post antissemita.

Na quarta-feira, Musk disse que havia "entregado uma arma carregada" para detratores e pessoas antissemitas, descrevendo sua publicação como possivelmente a pior que ele havia feito em um histórico de mensagens que incluiu muitas mensagens "tolas".

O bilionário se irritou com as acusações de antissemitismo e disse que os anunciantes que deixaram a X não devem achar que podem chantageá-lo. "Se alguém vai tentar me chantagear com publicidade, me chantagear com dinheiro? Vá se foder", disse.

" Vá se foder. Vá se foder. Está claro? Espero que sim. Ei, Bob, se você estiver na plateia", acrescentou Musk, em uma suposta referência a Robert Iger, presidente-executivo da Disney, que retirou anúncios da X, e havia participado do evento antes de Musk.

Em seu discurso, Iger afirmou que a Disney sentiu que a associação com a X após os comentários de Musk "não foi positiva" para a empresa. Um porta-voz da Disney não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"O que me interessa é a realidade da bondade, não a percepção dela. E o que eu vejo por toda parte são pessoas que se preocupam em parecer boas enquanto fazem o mal. Que se fodam", disse Musk.

Especialista diz que atitude de Musk é golpe final

Os palavrões de Musk contra os ex-anunciantes são o "capítulo final" para as marcas que fazem negócios com a X, avaliou Lou Paskalis, fundador da consultoria de marketing AJL Advisory e ex-diretor de mídia global do Bank of America. "Eles não vão se esquecer disso", disse.

Musk afirmou que os clientes que não gostaram dele devem considerar os produtos que sua empresa fabrica com base em sua qualidade, referindo-se aos carros elétricos da Tesla e aos foguetes da SpaceX. "Eu certamente não vou me deixar levar", comentou.

O bilionário acrescentou que, "sem dúvida", ele mesmo fez mais pelo meio ambiente, na Tesla, do que qualquer outra pessoa no mundo, com base nas vendas maciças de veículos elétricos de sua montadora.

Seria justo dizer, portanto, que, como líder da empresa, fiz mais pelo meio ambiente do que qualquer pessoa, qualquer ser humano na Terra

Os comentários de Musk foram feitos no mesmo dia em que o líder da maioria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, alertou que o aumento do antissemitismo desde o início da guerra entre Israel e Hamas chegou a um ponto de crise, dizendo que ele ameaça a segurança dos judeus em todo o mundo e o futuro de Israel.

"Para nós, o povo judeu, o aumento do antissemitismo é uma crise. Um incêndio de grandes proporções que deve ser extinto", disse Schumer em um discurso de 40 minutos no Senado.

A publicação de Musk foi condenada pela Casa Branca pelo que ela chamou de "promoção abominável do ódio antissemita e racista".

Após a publicação do bilionário, grandes empresas do país, incluindo Disney, Warner Bros Discovery e Comcast, controladora da NBCUniversal, suspenderam anúncios na rede social X.

Um relatório do grupo de vigilância liberal Media Matters precipitou a saída dos anunciantes, que disseram ter encontrado anúncios ao lado de publicações que apoiam o nazismo. A rede social entrou com uma ação na semana passada contra a Media Matters por difamação.

O próprio Musk parecia convencido de que a X pode fracassar financeiramente e culpou os anunciantes "Se a empresa fracassar por causa de um boicote dos anunciantes, ela fracassará por causa de um boicote dos anunciantes. E será isso que levará a empresa à falência e é isso que todo mundo saberá", avaliou. "Deixem as fichas caírem onde elas caírem."

Musk se encontrou com Isaac Herzog, presidente de Israel, na segunda-feira (27) - @Isaac_Herzog no X

Na esteira da condenação em torno de sua publicação, Musk viajou para Israel em 7 de outubro. Na última segunda-feira (26), ele falou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma conversa transmitida ao vivo na X.

Musk disse que a viagem havia sido planejada antes de sua mensagem e era "independente" da questão. Em Israel, o dono da X afirmou que é contra o antissemitismo e qualquer coisa que "promova o ódio e o conflito" e que a rede social não promove discursos de ódio.

Enquanto estava lá, o bilionário recebeu um pingente simbólico do pai de um refém israelense levado em cativeiro pelo Hamas, que prometeu usar até que todos os reféns fossem libertados. Ele usou o acessório no palco na quarta-feira.

CEO ameaçada

Os comentários de Musk pressionaram a X de modo geral, incluindo a presidente-executiva, Linda Yaccarino, uma indicação do próprio bilionário. Um executivo disse à Reuters que ela permaneceria na empresa.

Em uma publicação na X na noite de quarta-feira, Yaccarino disse que Musk havia oferecido um pedido de desculpas e "um ponto de vista explícito sobre nossa posição".

"E aqui está minha perspectiva quando se trata de publicidade: A X está em uma interseção única e surpreendente da liberdade de expressão e o grande público -- e a comunidade X é poderosa e está aqui para recebê-los. Aos nossos parceiros que acreditam em nosso trabalho significativo -- obrigada", acrescentou.