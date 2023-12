Apple terá dificuldades de crescer US$ 1 trilhão em 2024 como fez neste ano

Bloomberg

A Apple adicionou quase US$ 1 trilhão (R$ 4,88 trilhões) em valor de mercado neste ano. Tais ganhos em 2024 serão mais difíceis de obter.

Enquanto busca interromper quatro trimestres consecutivos de receita em declínio, a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo enfrenta incertezas na China, onde agências governamentais estão reprimindo dispositivos estrangeiros. A competição da Huawei está se intensificando, enquanto o negócio de relógios inteligentes da Apple enfrenta uma possível proibição nos Estados Unidos dias antes do Natal.

Mulher mexe em iPhone na loja da Apple no Grand Central Terminal, em Nova York - Mike Segar - 14.abr.23/Reuters

O aumento de 50% das ações este ano —impulsionado pelas apostas dos investidores de que a fabricante do iPhone continuará a gerar grandes lucros, independentemente da saúde da economia— também a deixou em território caro. Está avaliada em 29 vezes os lucros projetados para o próximo ano, quase o dobro de sua média de avaliação de dez anos.

"O maior risco para o modelo de negócios das megacaps agora é o dinheiro se movendo para outros nomes", disse Eric Clark, gestor de portfólio da Accuvest Global Advisors, que reduziu sua posição na Apple e em algumas outras grandes ações de tecnologia.

Clark observa que essas megacaps que enfrentam avaliações mais altas, crescimento mais lento e comparações mais difíceis ano após ano podem ver os investidores desviarem fundos para "outras áreas que acredito que possam ter mais potencial para 2024".

Os traders têm se mantido em ações de tecnologia blue-chip este ano à medida que o Federal Reserve aumentava as taxas de juros. Agora, com sinais de que as taxas podem ter atingido o pico à medida que a inflação diminui, os investidores estão desenvolvendo um apetite por ações mais arriscadas à medida que o rali se amplia.

Com as avaliações esticadas, qualquer avanço da Apple provavelmente teria que ser impulsionado pelo aumento dos lucros. Wall Street está atualmente prevendo um crescimento de receita de apenas 3,7% no ano fiscal de 2024 e uma expansão de lucro de 7,6%, de acordo com a média das estimativas dos analistas compiladas pela Bloomberg.

A desconexão entre a ascensão da empresa a um valor de mercado acima de US$ 3 trilhões e suas perspectivas de crescimento mornas ajuda a explicar por que o entusiasmo dos analistas esfriou.

Embora Wall Street seja quase unanimemente otimista em relação às grandes empresas de tecnologia, ela é mais cautelosa quando se trata da Apple. As ações atraíram apenas 34 recomendações de compra equivalentes. Isso é insignificante em comparação com as 67 da Amazon, as 65 da Meta e as 59 da Nvidia.

No entanto, nem todos são pessimistas. O analista da Wedbush Securities, Daniel Ives, projeta que as ações valerão US$ 4 trilhões em valor de mercado até o final do próximo ano. Seu preço-alvo mais alto de US$ 250 supera os US$ 199 esperados em média pelos analistas, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

"Embora ainda haja preocupações em torno das proibições governamentais ao iPhone na China, por enquanto esse problema é muito contornável e não afetou a demanda por Cupertino nessa região-chave, com base em nossas verificações recentes", escreveu Ives em uma nota, referindo-se à sede da empresa sediada na Califórnia.

Mesmo para Clark, da Accuvest, os desafios não diminuem sua visão de que o iPhone da Apple é "o maior produto básico do consumidor já criado" e, portanto, um "múltiplo mais alto é justificado".

Enquanto o índice Nasdaq 100 subiu mais de 50% este ano, algumas ações perderam completamente o rali. A T-Mobile subiu cerca de 10% em 2023, mas as concorrentes Verizon e AT&T estão em queda. A AT&T é a pior desempenhadora do grupo devido a preocupações com os potenciais custos elevados que poderia enfrentar se tiver que limpar a contaminação devido ao cabeamento revestido de chumbo em toda a sua rede nacional.