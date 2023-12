Google pagará US$ 700 milhões a consumidores e estados nos EUA por prática anticoncorrência

San Francisco (EUA) | Reuters

O Google concordou em pagar US$ 700 milhões e permitir uma maior concorrência em sua loja de aplicativos PlayStore. O anúncio do acordo foi feito por um tribunal federal de San Francisco nesta segunda-feira (18) como parte do julgamento antitruste com estados dos EUA e consumidores.

A empresa de tecnologia repassará US$ 630 milhões para um fundo de acordo para consumidores e depositará outros US$ 70 milhões em um fundo que será usado pelos estados, segundo o tribunal. A sentença requer a aprovação final de um juiz.

O acordo afirma que os consumidores elegíveis ganharão pelo menos US$ 2 e poderão receber pagamentos adicionais com base nos gastos no Google Play entre 16 de agosto de 2016 e 30 de setembro de 2023.

Google aceita pagar US$ 700 milhões em julgamento antitruste - Arnd Wiegmann/Reuters

Os 50 estados, o distrito de Columbia, Porto Rico e as Ilhas Virgens aderiram ao acordo.

O Google foi acusado de cobrar demais dos consumidores por meio de restrições ilegais na distribuição de aplicativos em dispositivos Android e taxas desnecessárias para transações dentro dos aplicativos. A companhia não admitiu culpa durante o processo.

O principal autor da ação, o estado de Utah, e outros estados anunciaram o acordo em setembro, mas os termos foram mantidos em sigilo antes do julgamento relacionado do Google com a fabricante do "Fortnite", Epic Games. Um júri federal da Califórnia concordou na semana passada com a Epic de que partes do negócio de aplicativos do Google eram anticompetitivas.

"(O acordo) reforça a escolha e a flexibilidade do Android, mantém fortes proteções de segurança e mantém a capacidade do Google de competir com outros fabricantes de sistemas operacionais e investir no ecossistema Android para usuários e desenvolvedores", disse o Vice-presidente de assuntos governamentais e políticas públicas do Google, Wilson White, em comunicado.

A empresa afirmou que está expandindo a capacidade de desenvolvedores de aplicativos e jogos de oferecer aos consumidores uma opção de faturamento alternativa para compras dentro dos aplicativos ao lado do sistema de faturamento do PlayStore. O Google disse que testou o "faturamento de escolha" nos EUA por mais de um ano.

Como parte do acordo, o Google disse que simplificaria a capacidade dos usuários de baixar aplicativos diretamente dos desenvolvedores.

Em seu pedido ao tribunal, advogados dos estados avaliaram que os termos do acordo "oferecerão alívio significativo, significativo e duradouro para os consumidores em todo o país".

Os advogados dos estados disseram que "nenhum outro órgão antitruste dos EUA ainda conseguiu obter remédios dessa magnitude do Google" ou de outra grande plataforma digital.

A Epic processou para obter uma liminar, mas não danos monetários, e a empresa deve fazer sua própria proposta ao juiz que está ouvindo os casos —o juiz distrital dos EUA James Donato— sobre possíveis mudanças na loja Play do Google no próximo ano.

Em comunicado, a chefe de políticas públicas da Epic, Corie Wright, comentou que o acordo dos estados "não abordou o cerne do comportamento ilegal e anticompetitivo do Google".

Wright disse que a Epic pressionará na próxima fase de seu julgamento "para abrir verdadeiramente o ecossistema Android".

O CEO da Epic, Tim Sweeney, em uma postagem na rede social X, ex-Twitter, disse que os estados poderiam ter ganhado um valor maior de indenização "se tivessem continuado na luta algumas semanas a mais".

O Google enfrenta outros processos judiciais questionando suas práticas de pesquisa e publicidade digital. A empresa negou qualquer irregularidade nesses casos.