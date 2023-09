Em julgamento, EUA expõem tática do Google para virar gigante de R$ 1 trilhão

Washington | Reuters

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos buscou no segundo dia de um julgamento antitruste sem precedentes mostrar como o Google fez tudo o que pode para levar as pessoas a usarem seu mecanismo de busca e se tornar uma gigante de US$ 1 trilhão.

Nesta quarta-feira (13), o governo abriu o julgamento questionando Chris Barton, ex-executivo do Google, sobre acordos bilionários com operadoras de telefonia móvel e outros que ajudaram a tornar o Google o mecanismo de busca padrão.

Economista-chefe do Google, Hal Varian chega para depor em julgamento da empresa nos Estados Unidos - Win McNamee/Getty Images via AFP

Barton, que trabalhou na empresa entre 2004 e 2011, afirmou que o número de executivos da Google trabalhando para obter o status padrão com as operadoras de telefonia móvel cresceu drasticamente quando ele estava na empresa, reconhecendo o potencial de crescimento dos dispositivos portáteis e das primeiras versões dos smartphones.

A influência do Google na busca, argumenta o governo, tem ajudado a gigante da tecnologia a construir monopólios em alguns aspectos da publicidade de busca online. A busca é gratuita, então o Google ganha dinheiro por meio da publicidade.

O governo afirma que a unidade Alphabet Inc pagava anualmente US$ 10 bilhões (cerca de R$ 49,11 bilhões) a empresas de telecomunicações, como a AT&T, fabricantes de dispositivos, como a Apple, e desenvolvedores de navegadores, como a Mozilla, para afastar concorrentes e manter sua participação de mercado do mecanismo de busca perto de 90%.

Em acordos de compartilhamento de receita com operadoras de telefonia móvel e fabricantes de smartphones Android, o Google pressionou para que sua busca fosse a padrão e exclusiva. Se o mecanismo de busca Bing da Microsoft fosse o padrão em um telefone Android, disse Barton, os usuários teriam "dificuldade em encontrar ou mudar para o Google".

Barton afirmou em seu perfil do LinkedIn que era responsável por liderar as parcerias do Google com operadoras de telefonia móvel como Verizon e AT&T, estimando que os acordos "geram centenas de milhões em receita".

Configuração do Google funciona melhor em celular, diz professor

Outro a depor nesta quarta-feira foi Antonio Rangel, professor de neurociência e biologia comportamental no Instituto de Tecnologia da Califórnia, para discutir o poderoso efeito que as predefinições têm sobre o comportamento dos consumidores.

Rangel disse ao tribunal que descobriu que as configurações padrão dos motores de busca criam um viés "considerável e robusto" em relação ao padrão, seja o Google ou o Bing da Microsoft, e que seu efeito é mais forte em dispositivos móveis do que em computadores pessoais.

"O consenso é que eles têm um impacto poderoso nas decisões do consumidor", disse ele.

De acordo com Rangel, o Google descobriu isso da maneira mais difícil, quando determinou um valor de gasto padrão em um software para empresas de baixo orçamento que compravam publicidade. Aqueles que gastavam menos do que a quantia pré-definiida começaram a gastar mais, mas as empresas que dispendiam valores maiores do que o padrão reduziram seus gastos. Assim, o software foi alterado.

Economista-chefe do Google, Hal Varian afirmou ao tribunal que o número de consultas de pesquisa que o Google recebeu era importante, mas não respondeu o tamanho de sua importância. Ele também reconheceu ter feito um discurso no qual afirmou que certas consultas de pesquisa, por exemplo, para uma raquete de tênis, eram importantes para anunciar efetivamente para a pessoa que fez a consulta e para as receitas subsequentes de anúncios.

O governo também alegou que o Google adotou medidas ilegais para proteger as comunicações sobre os pagamentos que fez a empresas como a Apple.

O advogado do Google, John Schmidtlein, disse na terça-feira (13) que o governo estava errado ao dizer que o Google quebrou a lei para manter sua enorme participação de mercado, sugerindo que seu mecanismo de busca era extremamente popular devido à sua qualidade e que os pagamentos eram uma compensação justa para os parceiros.

A luta tem grandes implicações para as big techs, que têm sido acusadas de comprar ou sufocar pequenos concorrentes, mas alegam que seus serviços são gratuitos, como no caso do Google, ou baratos, como no caso da Amazon.

Se for constatado que o Google violou a lei, o juiz do Distrito dos Estados Unidos, Amit Mehta, decidirá a melhor forma de resolvê-lo. Ele pode decidir simplesmente ordenar que o Google pare com práticas que ele considerou ilegais, ou pode determinar que o Google venda ativos.