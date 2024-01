Apple ultrapassa Samsung após 12 anos e lidera produção mundial de celulares

Londres | Financial Times

A Apple se tornou a maior produtora mundial de celulares do mundo em 2023, encerrando o reinado de 12 anos da Samsung como líder do setor.

Segundo o grupo de pesquisa IDC, a fabricante do iPhone foi a única grande fabricante de celulares a registrar crescimento anual em unidades em 2023, atingindo 234,6 milhões de unidades, alta de 3,7%. Já a Samsung produziu 226,6 milhões de unidades.

Esse aumento da Apple ocorreu em um ano que foi o pior em uma década para o mercado de smartphones, com os envios de dispositivos caindo 3,2% para 1,17 bilhão de unidades, disse o IDC.

Em relação a receitas e lucros, a Apple tem sido há muito tempo a maior fabricante de smartphones graças à dominação do iPhone no segmento de alto padrão do mercado. Mas no ano passado foi o primeiro em que também liderou em quantidade de celulares produzidos.

A Samsung, que está se preparando para lançar seu modelo principal Galaxy S24 esta semana, registrou uma queda de 13,6% nos envios no ano passado, à medida que a Huawei recuperou participação na China e fabricantes de celulares Android mais baratos registraram crescimento mais forte.

Em particular, a fabricante chinesa Transsion ---cujas marcas Tecno, Infinix e itel a tornaram a empresa dominante de smartphones na África--- cresceu 30,8% no ano passado, colocando-a entre as cinco primeiras, atrás da Xiaomi e Oppo.

Posição Marca Participação no mercado 1º Apple 20,1% 2º Samsung 19,4% 3º Xiaomi 12,5% 4º Oppo 8,8% 5º Transsion 8,1%

Fonte: IDC

"Em 2023, a Samsung se concentrou no segmento de médio a alto padrão para obter lucro, mas perdeu participação no segmento de baixo padrão e também sua posição de liderança no mercado global", disse Amber Liu, gerente da Canalys, um grupo de pesquisa, que também classificou a Apple como líder de mercado no ano passado em números divulgados na terça-feira.