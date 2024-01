Saiba como proteger seu PC gamer de vírus e invasões

São Paulo

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

Quem jogou o conhecido mod "Downfall" de "Slay the Spire" no último Natal pode ter recebido um péssimo presente do Papai Noel. Hackers invadiram a conta dos desenvolvedores do game na Steam e publicaram uma atualização que inclui um malware capaz de roubar senhas armazenadas no computador dos jogadores.

Os responsáveis pelo título afirmaram que o problema foi solucionado em menos de uma hora. Ainda assim, o episódio serve como lembrete para os riscos que os games podem ter para a segurança e chama a atenção para a necessidade de adotar precauções para evitar que um joguinho inocente se torne um pesadelo.

Participante de evento de competição de cibersegurança realizada em Rennes, na França - Damien Meyer - 1º.abr.22/AFP

"Os jogadores costumam investir muito dinheiro em jogos e no seu equipamento, mas às vezes não pensam nos riscos associados a isso e em quanto dinheiro você pode perder", afirma Iskander Sanchez-Rola, diretor técnico de inovação em privacidade da Norton.

Listo sete dicas para proteger seu computador de ataques:

Só baixe jogos de sites confiáveis

Segundo Iskander, os problemas mais comuns relacionados à cibersegurança dos jogadores são associados a download de malwares disfarçados de títulos gratuitos ou versões pirateadas de games populares.

"Às vezes a presença do malware não é óbvia porque o jogo está lá. Os jogadores baixam, jogam e pensam que conseguiram o jogo grátis, mas eles estão entregando todos os dados do seu computador", diz o especialista.

Ele aconselha que os jogadores façam download de jogos apenas em páginas e plataformas com boa reputação e não acreditem em ofertas mirabolantes de sites sem credibilidade.

Cuidado com as suas senhas

Outro problema comum é o sequestro de contas. Isso acontece quando um hacker consegue a senha de uma plataforma de jogos de um usuário e a "sequestra" mudando a senha e pedindo um resgate para devolver o acesso aos jogos.

Iskander recomenda que os usuários nunca usem a mesma senha em dois serviços diferentes. Dessa forma, mesmo que a palavra secreta vaze da base de dados de algum site, a conta do jogador continuará protegida.

Ele indica ainda a adoção de autenticação em dois fatores caso ela esteja disponível. Esse sistema cria uma senha de uso único no momento de logar no serviço em um dispositivo ou email cadastrado pelo usuário.

Não divulgue informações pessoais

Sites como Reddit e Discord são muito populares por possibilitarem que comunidades de jogadores conversem sobre interesses em comum e encontrem companheiros para noites de jogatina. Sabendo disso, muitas pessoas mal-intencionadas se aproveitam desses ambientes para ganhar a confiança de jogadores inocentes.

Informações pessoais divulgadas em redes como essas podem facilitar o roubo de senhas e até resultar em casos de "doxing" (quando pessoas tem suas informações pessoais divulgadas nas redes sociais) ou "swatting" (prática que nasceu como uma espécie de "pegadinha" contra streamers em que alguém reporta um falso crime para que a polícia invada sua casa durante uma live).

Cuidado com links suspeitos

Essa dica é tão velha quanto a própria internet, mas nunca é demais reforçar. Nunca clique em um link recebido por email ou mensagem de texto a menos que tenha certeza absoluta de que o remetente daquela mensagem é mesmo aquela pessoa ou empresa.

Se identificar qualquer coisa estranha na mensagem ou no remetente, desconfie.

"Você pode receber um link que aparenta ser da Steam, por exemplo, dizendo que tem algo de errado com o seu computador ou com a sua conta, mas é um ‘Phishing’ [técnica para extrair dados pessoais de usuários através de fraude]", diz Iskander.

O mesmo cuidado deve ser adotado para links em propagandas na internet que parecem boas demais para ser verdade. Busque confirmar a oferta por outros meios, por exemplo, acessando diretamente o site da empresa ou plataforma de venda de jogos.

Mantenha seu sistema atualizado

Iskander lembra que algumas práticas simples, como manter o sistema operacional do computador e softwares atualizados, podem fazer a diferença para que um hacker tenha sucesso ou não em uma tentativa de invasão.

Isso acontece porque hackers podem aproveitar vulnerabilidades e falhas conhecidas nesses programas (e já corrigidas em atualizações) para invadir o sistema ou implantar malwares para roubar dados dos usuários.

Use um bom antivírus

Visto com maus olhos por muitos jogadores por reduzirem o desempenho dos computadores e a velocidade da internet, os programas antivírus são ferramentas essenciais para a segurança dos computadores.

Iskander reconhece o impacto que esses softwares podem ter, mas diz que já há produtos no mercado que até ajudam o computador a dedicar toda a sua potência para os games. Eles conseguem isso, por exemplo, parando tarefas em segundo plano desnecessárias durante o jogo, o que é capaz de aumentar a quantidade de frames exibidos por segundo.

Esses antivírus, além de melhorar o desempenho do PC, funcionam como uma segunda camada de proteção aos jogadores caso ocorra alguma falha nos comportamentos preventivos.

Não se esqueça do celular

Como o caso de "Downfall" mostra, mesmo aplicativos baixados em lojas oficiais podem apresentar vulnerabilidades que colocam o usuário em risco. Por isso, Iskander afirma que é importante lembrar de utilizar uma solução antivírus em dispositivos móveis.

"Há essa mentalidade de que é só baixar apps de lojas oficiais que está tudo bem, mas jogos para telefones celulares também podem conter malware. Há algumas lojas que oferecem uma proteção, mas ainda assim pode falhar", afirma.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Jusant

(PC, PS 5, Xbox X/S)

Desenvolvido pelo estúdio francês Don't Nod, esse jogo de escalada combina puzzles ambientais com belas paisagens e uma história emocionante. Nele, o jogador assume o papel de um jovem que começa a escalar uma montanha em um ambiente desértico. Aos poucos, a história deste curioso lugar começa a se revelar em meio a resquícios deixados pelas pessoas que ali habitavam. É um jogo surpreendentemente belo, com uma jogabilidade única, diferente de tudo o que já vi por aí.

Imagem do jogo 'Jusant' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Valve mudou sua política e liberou a publicação de jogos desenvolvidos com IA na Steam. Os desenvolvedores, porém, terão que avisar como essa tecnologia está presente no game --se ela foi usada só no desenvolvimento ou se há criação de conteúdo "ao vivo" por IA. A empresa diz que irá monitorar esses títulos para se certificar de que eles não contêm "conteúdo ilegal" ou que infrinja direitos autorais.

O mercado global de games para dispositivos móveis movimentou US$ 107 bilhões () em 2023, queda de 2% em relação ao ano anterior, afirmou a consultoria Data.ai em seu relatório anual sobre o mercado mobile. Segundo a empresa, os três jogos mobile que mais faturaram no ano foram "Evony", "Lineage M", e "Honkai: Star Rail".

A ByteDance, dona do TikTok, confirmou que está colocando à venda suas operações no setor de games. Segundo o South China Morning Post, a Tencent estaria entre as possíveis interessadas na aquisição dos ativos da empresa.

A Unity, fabricante do motor de jogo mais usado na atualidade, anunciou um plano de reestruturação que inclui a demissão de 1.800 funcionários (cerca de 25% da força de trabalho) em todas as áreas da empresa. Em novembro a empresa já havia feito uma primeira rodada de demissões com o corte de 265 empregados.

A Microsoft considerou lançar o jogo multiplayer online "Sea of Thieves", atualmente exclusivo para consoles Xbox e PCs, nos aparelhos da sua rival PlayStation. Segundo o jornalista Stephen Totilo, não é possível saber se a iniciativa continua nos planos da empresa.

A Sony anunciou que os consoles PlayStation tiveram 123 milhões de usuários mensais ativos em dezembro do ano passado. A marca representa um recorde para a empresa, que já vendeu mais de 50 milhões de PlayStation 5.

A fabricante de equipamentos eletrônicos MSI anunciou na CES o lançamento de um computador portátil para jogos. O aparelho, chamado de "Claw", se junta ao ROG Ally, da Asus, e ao Legion GO, da Lenovo, como opções ao Steam Deck, da Valve.

A Wildlife renovou sua parceria com o Australian Open para criar uma competição online paralela ao Grand Slam no jogo de tênis para celulares "Tennis Clash". É o segundo ano consecutivo que a desenvolvedora brasileira realiza a parceria.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

18.jan

"Art of Rally": R$ 24,90 (iOS)

"Bulletstorm VR": R$ 214,90 (PS VR2), US$ 35,99 (Quest), preço não disponível (PC)

"Prince of Persia: The Lost Crown": R$ 209,99 (PC), R$ 239,90 (PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

"Turnip Boy Robs A Bank": R$ 54,95 (Xbox One/X/S), R$ 65 (Switch), preço não disponível (PC)

19.jan

"Another Code: Recollection": R$ 299 (Switch)

"Palworld": preço não disponível* (PC, Xbox One/X/S)

"The Last of Us Part II Remastered": R$ 249,50 (PS 5)

23.jan

"Howl": R$ 46,45 (Xbox X/S), R$ 74,50 (PS 5)

"Immortality": preço não disponível (PS 5)

*Disponível no Xbox Game Pass