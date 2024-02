Centros de dados sofrem restrições à medida que pressão aumenta em redes elétricas

Financial Times

Governos ao redor do mundo estão intensificando a fiscalização sobre a construção de centros de dados devido ao receio de que seu enorme consumo de energia esteja exercendo pressão excessiva sobre as metas climáticas nacionais e as redes elétricas.

Irlanda, Alemanha, Singapura e China, assim como um condado dos EUA e Amsterdã, na Holanda, introduziram restrições a novos centros de dados nos últimos anos para cumprir requisitos ambientais mais rigorosos.

Funcionário inspeciona a operação da sala de micro módulos no Centro de Dados da China Unicom, no sudoeste da província de Guizhou, na China - Tao Liang - 23.maio.23/Xinhua

A ameaça aos novos projetos é maior na Irlanda, um ponto de acesso para fazendas de servidores construídas por empresas de computação em nuvem como Google e Microsoft, devido à sua taxa de imposto baixa e fácil acesso a cabos submarinos de alta capacidade pelos quais o tráfego global da internet é transmitido.

Uma decisão do regulador de energia e água do país em 2021 de limitar novas conexões de dados à rede elétrica está tendo agora um "impacto material no nível do solo", disse Hiral Patel, chefe de pesquisa sustentável e temática no Barclays e autor principal de um relatório sobre centros de dados.

Os operadores de centros de dados Vantage, EdgeConneX e Equinix tiveram permissões para novos projetos em Dublin rejeitadas pelas autoridades locais no ano passado. Os centros de dados da Irlanda devem representar 32% da demanda nacional de eletricidade em 2026, previu a Agência Internacional de Energia no mês passado.

O impacto ambiental dos centros de dados —enormes instalações que abrigam os servidores que criam o armazenamento online dos dados de milhões de pessoas— tornou-se uma questão crescente em todo o mundo.

O condado de Loudoun, no estado americano da Virgínia, e a Alemanha recentemente impuseram restrições que incluem limitar as permissões para centros de dados em áreas residenciais ou exigir que eles contribuam com energia renovável para a rede e reutilizem o calor residual.

Analistas do Barclays alertam que os governos ainda não levaram em conta os efeitos do aumento do uso da internet em suas redes elétricas, com restrições de "gravidade e frequência" semelhantes esperadas em outros lugares nos próximos anos.

Isso poderia colocar pressão nos negócios de US$ 220 bilhões (R$ 1,1 trilhão) de centros de dados e empresas de computação em nuvem, que devem chegar a US$ 418 bilhões (R$ 2,1 trilhões) até o final da década, à medida que a demanda global por dados aumenta, de acordo com o grupo de pesquisa de mercado Industry ARC. Enquanto isso, o grupo de pesquisa de mercado Dell'Oro estima que os gastos de capital globais em centros de dados excederão US$ 500 bilhões (R$ 2,5 trilhões) em 2027.

O consumo de energia dos centros de dados está crescendo rapidamente nos EUA, lar de um terço dos 8.000 centros de dados do mundo, e na China, que possui um décimo, de acordo com a Agência Internacional de Energia. "Temos muitas redes elétricas ao redor do mundo que não conseguem lidar com essas cargas de trabalho de IA", disse Patel, do Barclays. "É mais fácil falar ser verde do que realmente ser".

No futuro, "os operadores de centros de dados e empresas de tecnologia terão que desempenhar um papel mais ativo na rede", acrescentou ela, por exemplo, gerando mais energia renovável e trabalhando em medidas de eficiência energética.

Microsoft, Google e Amazon, os chamados hiperscalers por trás de alguns dos maiores complexos de centros de dados do mundo, têm investido em energia eólica e solar para atingir metas de sustentabilidade.

Eles também estão recorrendo a outras fontes de energia. A Microsoft disse no ano passado que compraria energia nuclear para cobrir até 35% das necessidades energéticas de um de seus centros de dados na Virgínia, quando a energia eólica e solar não estiver disponível. Ela fez uma aposta futurista na energia de fusão nuclear, produzida usando a mesma reação que alimenta o sol, ao assinar um acordo de compra de energia com a empresa privada dos EUA, Helion.

Substituir o diesel que normalmente alimenta os geradores de backup dos centros de dados é outro desafio. A Amazon planeja mudar para biocombustível feito a partir de óleos residuais para seus geradores de backup em todos os seus centros de dados na Europa, começando pelos localizados na Irlanda e Suécia.

Globalmente, o consumo de eletricidade proveniente de centros de dados, criptomoedas e inteligência artificial poderia dobrar entre 2022 e 2026, disse a AIE no mês passado. Analistas do Morgan Stanley esperam que a IA generativa impulsione mais de três quartos da demanda global de energia dos centros de dados em 2027, com base nos números de 2022.

Os operadores de centros de dados estão sob pressão para mostrar aos reguladores que estão controlando a demanda de energia, não apenas tornando o fornecimento mais verde. Christopher Wellise, chefe de sustentabilidade do operador global de centros de dados Equinix, disse que a empresa se envolve com governos ao redor do mundo para gerenciar o uso de energia. "Onde quer que você tenha grandes quantidades de expansão e crescimento, isso atrai uma certa quantidade de atenção".

O Google tem testado maneiras de reduzir o consumo de energia de seus centros de dados quando as redes elétricas nas quais eles dependem enfrentam restrições de capacidade, incluindo durante as ondas de calor e tempestades de inverno em Oregon, Nebraska e sudeste dos EUA. Um exemplo é atrasar tarefas de computação não urgentes, como atualizar o vocabulário em sua ferramenta de tradução ou transferi-las para centros de dados em outros locais.

Em Londres, foi criado um grupo de trabalho de centros de dados para coordenar respostas de energia e planejamento em toda a capital, após sinais em 2022 de que o crescimento de centros de dados próximos a instalações de cabos de fibra óptica estava colocando pressão na disponibilidade de eletricidade para residências.

Continuar a atrair centros de dados será crucial para a capital do Reino Unido "permanecer e expandir como um polo tecnológico global e para a adoção de tecnologias emergentes e IA", disse Theo Blackwell, que trabalha para a Prefeitura de Londres como diretor digital.

No entanto, "os planejadores estão preocupados com questões de design urbano; por exemplo, como ele [o centro de dados] se encaixa na localidade e externalidades, como o consumo de energia".