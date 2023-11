Sindicato divulga detalhes do acordo que pôs fim à greve de atores de Hollywood

São Paulo

O sindicato dos atores de Hollywood, o SAG-AFTRA, divulgou o contrato completo de 128 páginas que colocou fim à greve da categoria, encerrada no último dia 8 após acordo com a aliança de produtores, a AMPTP. Os artistas estavam em greve desde o dia 13 de julho.

O acordo provisório ao qual se chegou após 118 dias da maior paralisação da história de Hollywood contra os estúdios, negociado pela presidente da SAG-AFTRA, Fran Descher, foi chamado de "inovador" e recebeu elogios.

A presidente Fran Drescher discursa ao lado do negociador Duncan Crabtree-Ireland - AFP

Ainda assim, há termos do documento relativos ao uso de inteligência artificial, que geraram debate entre os signatários. Alguns membros sugeriram, inclusive, que votariam contra o contrato dentro do prazo de ratificação, que se encerra em 5 de dezembro. O desagrado seria por considerarem as proteções de longo prazo contra IA insuficientes na proteção de empregos.

O tema envolve o uso da imagem escaneada dos atores para uso posterior às produções em que participaram, sem que as empresas precisassem de autorização dos artistas para reutilizá-las.

Mesmo assim, as chances de a maioria dos membros do sindicato rejeitar o acordo parece pequena, de acordo com especulações do setor. Drescher, atriz do seriado "The Nanny" noas anos 1990, vem destacando publicamente os ganhos financeiros e no ambiente de trabalho alcançados após longas horas de negociação com a Alliance of Motion Picture and Television Producers.

"Esses contratos alcançam mais de US$ 1 bilhão em novos fundos de compensação e planos de benefícios, incluindo um adicional de US$ 317,2 milhões para os planos de benefícios", escreveu Duncan Crabtree-Ireland, um dos responsáveis pela negociação.

"Os contratos estabelecem guarda-chuvas de IA extensos e detalhados que não existiam antes, e realmente protegem enquanto enfrentamos o desafio dessa nova tecnologia", continua. Ele também aponta o que considera avanços em "equidade em cabelo e maquiagem", cobertura de fundo "significativamente aumentada" e resíduos de streaming "excepcionais".

"Esses ganhos são possíveis apenas por causa do seu sacrifício, solidariedade e tenacidade ao longo dos 118 dias de greve e são garantidos se você votar para ratificar o acordo", escreveu Crabtree-Ireland em sua carta de apresentação ao enviar o acordo aos membros do sindicato.

Se aprovado, o memorando terá vigência de 9 de novembro de 2023 a 30 de junho de 2026. O prazo para os membros votarem via cartão postal ou online é até as 17h, horário do Pacífico, do dia 5 de dezembro.

A greve dos atores, em conjunto com a dos roteiristas, trouxe danos financeiros fortes à indústria. De acordo com o Milken Institute, a economia do estado da Califórnia sofreu um baque de US$ 6 bilhões —o equivalente a R$ 29 bilhões. A produção audiovisual na região também derreteu 41% durante o último trimestre, já que boa parte da produção de filmes e séries precisou ser congelada.

A paralisação dos roteiristas teve fim no dia 28 de setembro, após a categoria firmar um acordo com os estúdios. Entre os termos negociados estão um bônus aos escritores proporcional a audiência obtida, dados que passam a ser compartilhados com o sindicato —que poderá divulgá-los.