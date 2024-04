Com nova aposta da Xiaomi, o 'Steve Jobs da China' vira um vendedor de carros

Pequim e Hong Kong | Financial Times

Um pouco mais de uma década após fundar a Xiaomi como uma imitação da Apple, Lei Jun finalmente superou sua rival do Vale do Silício.

Enquanto a Apple abandonou silenciosamente este ano um projeto de bilhões de dólares de uma década para construir um veículo elétrico, o grupo chinês agora tem carros elétricos saindo das linhas de produção em Pequim a cada dois minutos.

O talento de marketing de Lei e sua inclinação para transformar ideias em produtos lhe renderam comparações com Steve Jobs, como o apelido "Lei Jobs" dentro da China.

Na semana passada, ele subiu ao palco em Pequim com um blazer azul-turquesa para exaltar seu triunfo de fazer um carro apenas três anos após divulgar o projeto.

Lei Jun, presidente e CEO da empresa chinesa de eletrônicos Xiaomi, apresenta o novo modelo de carro elétrico Xiaomi SU7 em um evento de lançamento em Pequim, em março de 2024 - AFP

"Foi tão difícil [construir um carro] — tão difícil que até mesmo um gigante como a Apple desistiu", disse ele para centenas de fãs animados.

O trabalho árduo mostra sinais de dar frutos: as ações da Xiaomi subiram 12% na terça-feira em resposta à forte demanda pelo modelo SU7 após o evento de lançamento. A empresa recebeu mais de 100 mil pré-encomendas, embora muitas delas sejam depósitos reembolsáveis.

Desde a fundação da Xiaomi com sete colegas em 2010, Lei transformou a empresa na terceira maior fabricante de telefones do mundo e montou uma linha de produtos tão diversificada que o logotipo da Xiaomi adorna desde malas até máquinas de lavar inteligentes.

Em 2021, Lei fez a aposta mais audaciosa do grupo até agora, anunciando um plano para produzir em massa carros em 2024 com base em um investimento inicial de US$ 1,5 bilhão no que ele disse ser sua "última grande empreitada empreendedora".

O novo carro se encaixa no universo de produtos da Xiaomi, permitindo que os motoristas liguem desde as luzes de casa até o fogão de arroz a partir do console central.

"Ao tentar fazer um carro nos últimos três anos, todos os dias tremi de medo", disse ele na semana passada. "Foi um peso enorme na minha mente."

Uma pessoa informada sobre a iniciativa disse que Lei dedicou de 70 a 80% de seu tempo no último ano ao projeto de carros da Xiaomi, começando no escritório às 7h e trabalhando até as 22h ou 23h.

"Lei tem a ambição de transformar a Xiaomi em um dos três principais fabricantes de EVs da China", disse a pessoa.

Isso também faria da Xiaomi um dos maiores fabricantes de EVs do mundo. Sua fábrica nos arredores de Pequim pode produzir 150 mil carros por ano, com planos de expansão que dobrariam a capacidade, de acordo com a mídia estatal. Executivos disseram que a presença global da Xiaomi, com distribuidores de smartphones e lojas ao redor do mundo, aceleraria as vendas de carros no exterior.

No entanto, está sendo lançado em um mercado chinês altamente competitivo que está no meio de uma guerra de preços.

A vasta oferta de carros elétricos elegantes, baratos e de alta qualidade do país fez com que o analista do Citi, Jeff Chung, ficasse menos otimista sobre as perspectivas para a nova oferta da Xiaomi, que se assemelha muito ao Porsche Taycan e tem um preço inicial de 215,9 mil yuans (US$ 29,8 mil)

"No final, todos poderiam ser perdedores no segmento de veículos puramente elétricos de 200 a 300 mil yuans", observou.

A rápida transição do grupo de aspirante a EV para produção em massa foi auxiliada pelo surgimento de uma cadeia de suprimentos madura na China para a indústria de carros elétricos.

Fabricantes de EVs domésticos, juntamente com a Tesla, que tem uma grande fábrica em Xangai, têm fomentado um grande pool de talentos e um novo tipo de fornecedores, desde gigantes de baterias como a CATL até fabricantes de peças de alumínio como o Grupo Wencan.

Um fornecedor de equipamentos de automação para a fábrica da Xiaomi disse que havia dezenas de ex-funcionários da Tesla trabalhando dentro da planta. "A Tesla é como a academia militar de Whampoa dos EVs", disse ele, referindo-se ao campo de treinamento dos anos 1920 para as forças chinesas que viriam a unir o país. Da mesma forma, a Apple também recrutou talentos da Tesla no Vale do Silício nos primeiros dias de seu projeto de carro.

Um porta-voz da Xiaomi disse que a empresa recebeu 30 mil currículos de pessoas com experiência em grandes fabricantes de automóveis logo após anunciar seu negócio de EV, com 3.000 engenheiros agora na equipe da unidade.

Lei começou sua carreira como programador na faculdade na cidade chinesa central de Wuhan. Em 1989, junto com um ex-aluno mais velho, ele lançou seu primeiro produto: software de criptografia vendido em um disquete.

Sua próxima empresa, iniciada em um quarto de hotel local, vendia computadores e software, além de serviços de impressão e fotocópia. "À medida que o negócio crescia em diferentes direções, tornava-se cada vez mais difícil ganhar dinheiro", lembrou ele durante um evento recente da Xiaomi.

Eventualmente, ele se tornou chefe da Kingsoft, uma fabricante chinesa de software que produz ferramentas de produtividade semelhantes ao Microsoft Office. Ele continua a deter 23% das ações da empresa, que está listada em Hong Kong e avaliada em 31 bilhões de dólares de Hong Kong (US$ 4 bilhões).

Três anos após Jobs lançar o primeiro iPhone em 2007, Lei reuniu uma equipe para construir um smartphone com recursos semelhantes. Os aparelhos da Xiaomi tornaram-se conhecidos por suas especificações de alta qualidade e preços acessíveis. Fortemente divulgados por Lei, eles rapidamente conquistaram uma legião de fãs.

Mas a imagem de ser um jogador de valor tem sido difícil de superar. Lei tentou repetidamente fazer telefones premium, mas não conseguiu encontrar muitos compradores a preços próximos aos da Apple.

Isso deixou a Xiaomi vendendo produtos de alta qualidade com margens muito pequenas: a margem de lucro do grupo foi de 6,4% no ano passado, em comparação com os 26% da Apple. Os investidores avaliam o grupo em pouco menos de US$ 50 bilhões, ou cerca de um quinquagésimo da capitalização de mercado da Apple.

Frank He, analista de tecnologia da HSBC Qianhai Securities, disse que a Xiaomi obtém cerca de metade de seus lucros com serviços vendidos aos usuários, especialmente da loja de aplicativos do grupo na China, que substitui a loja Google Play, banida no país.

Ele disse que esperava que os carros da Xiaomi fossem vendidos com prejuízo nos próximos dois anos à medida que a montadora crescesse, mas que eventualmente o grupo teria um pequeno lucro em cada carro vendido e lucro com serviços vendidos aos motoristas.

"O presidente Lei queria ter um novo motor de crescimento com um mercado endereçável maior", disse ele. "A vantagem única da Xiaomi é o poder da marca. Está tanto na China quanto fora da China."

Christoph Weber, gerente geral da empresa de software de engenharia AutoForm, trabalhou com a unidade de carros da Xiaomi em Xangai e disse que Lei parecia pronto para repetir seu sucesso começando com um carro de alta qualidade.

"Eles pensam como uma empresa de tecnologia, não como uma empresa automotiva tradicional", disse ele.