Duas novas picapes médias foram apresentadas nesta semana, e com propostas diferentes. A Chevrolet divulgou as primeiras imagens da nova S10, que será movida a diesel, enquanto a BYD mostrou sua opção híbrida. Ambas chegam às concessionárias brasileiras neste ano.

O modelo da GM virá antes, com as primeiras entregas ocorrendo entre abril e maio. As imagens revelam mudanças extensas no interior, que recebe painel digital e novo volante. Por fora, há novidades como a frente semelhante à da Colorado, que é comercializada nos EUA.

Chevrolet apresenta linha 2025 da picape S10 - Divulgação

Produzida em São José dos Campos (interior de São Paulo), a S10 deve manter apenas a opção a diesel neste momento. O modelo foi o primeiro a oferecer versões flex no segmento, mas a baixa autonomia com etanol, a crise causada pela pandemia de Covid-19 e o maior interesse do agronegócio pela motorização a diesel fizeram a montadora retirar a versão bicombustível da linha.

Ford, Toyota e Mitsubishi também chegaram a vender utilitários com essa tecnologia, mas também desistiram. Hoje, apenas picapes de menor porte, como a Fiat Toro, a Chevrolet Montana e a Renault Oroch, estão disponíveis em versões que aceitam etanol.

Contudo, a alta do preço do diesel nas bombas e a necessidade de eletrificar parte da frota para atender normas ambientais devem reabilitar o combustível de origem renovável no segmento de utilitários de porte médio. A BYD será uma das empresas que vai apostar em alternativas ao diesel.

A nova picape da empresa terá motorização híbrida —a princípio, vai combinar gasolina e eletricidade. O início das vendas no mercado nacional está previsto para o segundo semestre.

BYD divulga imagens de picape média que será lançada no Brasil - Divulgação

O modelo está pronto, mas as primeiras imagens reveladas pela montadora chinesa ainda trazem camuflagem. Pelo porte, trata-se de um concorrente direto de Hilux, S10 e Ranger, atuais líderes de mercado.

A produção da nova picape da BYD não deve ocorrer em Camaçari (BA). A montadora está prestes a anunciar uma nova fábrica na América Latina, provavelmente no México.

Seu sistema híbrido vai permitir que, no futuro, seja lançada uma versão flex. A eletricidade vai garantir a redução do consumo e, por consequência, o aumento da autonomia com o combustível de origem renovável.

A GWM trabalha na mesma direção. A empresa, que vai montar seus carros em Iracemápolis (interior de São Paulo), já anunciou a produção de uma picape híbrida flex da linha Poer para o mercado nacional. A estreia está prevista para 2025.