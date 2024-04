Microsoft separa venda do Teams e do Office para evitar punições antitruste

Bruxelas | Reuters

A Microsoft venderá seu aplicativo Teams separadamente do Office em todo o mundo, disse a gigante de tecnologia dos Estados Unidos nesta segunda-feira (1), seis meses depois de já ter desagregado os dois produtos na Europa, na tentativa de evitar uma possível multa antitruste da UE.

A Comissão Europeia tem investigado a vinculação do Office e do Teams da Microsoft desde uma reclamação de 2020 feita pelo aplicativo de mensagens concorrente Slack, de propriedade da Salesforce.

O Teams, que foi adicionado ao Office 365 gratuitamente em 2017, substituiu posteriormente o Skype for Business e se tornou popular durante a pandemia, em parte devido às videoconferências.

Uma imagem mostra um logotipo da Microsoft nos escritórios da Microsoft em Issy-les-Moulineaux, perto de Paris, França - REUTERS

No entanto, concorrentes afirmaram que a venda conjunta dá à Microsoft uma vantagem injusta. A empresa começou a vender os dois produtos separadamente na Europa em 31 de agosto do ano passado.

"Para garantir clareza para nossos clientes, estamos estendendo as medidas que tomamos no ano passado para desagregar o Teams do Office para clientes globalmente", disse um porta-voz da Microsoft.

"Isso também atende ao feedback da Comissão Europeia, fornecendo às empresas multinacionais mais flexibilidade quando desejam padronizar suas compras em várias regiões do mundo."

A Microsoft disse em um post de blog que está introduzindo uma nova linha de pacotes comerciais Microsoft 365 e Office 365 que não incluem o Teams em regiões fora da AEE (Área Econômica Europeia) e Suíça, e também uma nova oferta autônoma do Teams para clientes empresariais nessas regiões.

A partir de 1º de abril, os clientes podem continuar com seu contrato de licenciamento atual, renovar, atualizar ou mudar para as novas ofertas.

Para novos clientes comerciais, os preços do Office sem o Teams variam de US$ 7,75 a US$ 54,75, dependendo do produto, enquanto o Teams Standalone custará US$ 5,25. Os valores podem variar de acordo com o país e a moeda. A empresa não divulgou os preços dos produtos embalados atuais.

A desagregação feita pela Microsoft pode não ser suficiente para evitar acusações antitruste da UE, que provavelmente serão enviadas à empresa nos próximos meses, à medida que os concorrentes criticam a capacidade de seus serviços de mensagens de funcionar com aplicativos Office em seus próprios serviços, disseram fontes.

A Microsoft, que acumulou 2,2 bilhões de euros (US$ 2,4 bilhões) em multas antitruste na última década por vincular ou agrupar dois ou mais produtos, corre o risco de uma nova multa de até 10% de seu faturamento global anual se for considerada culpada de violações antitruste.